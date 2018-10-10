Сыктывкар приведет в порядок все городские дороги

В столице Коми завершена кампания по ремонту дорог. Как доложил начальник столичного управления ЖКХ Александр Гонтарь на прошедшей 9 октября общегородской планерке, в этом году на ремонт улично-дорожной сети Сыктывкара было направлено 116,6 миллиона рублей, заменено покрытие на восьми участках и произведен повсеместный ямочный ремонт. Отремонтировано 78,2 тысячи квадратных метров дорог и улиц. Кроме того, приведены в порядок тротуары на площади свыше 2,5 тысячи квадратных метров.

Выслушав доклад, мэр города Валерий Козлов отметил, что в следующем году Сыктывкар имеет все шансы попасть в федеральную программу по ремонту дорог в столицах субъектов России, на средства которой можно привести в порядок почти все городские магистрали. В связи с этим он дал задание Александру Гонтарю совместно с минстроем разработать план ремонта городских дорог на 2019 год.

– Смысл этой программы в том, что правительство страны выделяет средства на приведение в порядок дорог в столицах субъектов, – пояснил «Республике» градоначальник. – Программа работает не первый год и рассчитана на столицы с численностью населения свыше 300 тысяч человек. Депутаты Госдумы от Коми Дмитрий Шатохин и Ольга Савастьянова подтвердили, что программу пересмотрели и со следующего года в нее попадут столицы с населением более ста тысяч. Значит, мы автоматически попадаем. Поэтому надо определить, какие дороги требуют первоочередного ремонта. Где-то есть участки, требующие проектирования, их придется отложить на более поздний период, так как заказ и исполнение проекта – процесс долгий. Поэтому в 2019 году будем делать ремонт только в технике ЩМА. Но программа большая, где-то по 440 миллионов получат субъекты, поэтому в течение пяти лет мы все равно сделаем и сложные участки, требующие проектирования.

Галина ГАЕВА

Фото Трофима АЛЕКСАНДРОВА