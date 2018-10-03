За инициативы президента – единогласно

Парламентарии поддержали сохранение федеральных льгот по имущественным налогам

Чуть больше недели прошло после сентябрьской сессии, как депутатский корпус Госсовета республики вновь собрался на пленарное заседание – на этот раз внеочередное. Срочность сбора вызвана необходимостью согласования ряда вопросов, связанных с законодательными инициативами президента и правительства России.

Как пояснили «Республике» в Госсовете, региональные парламенты всегда высказывают свое мнение по проектам федеральных законов – поддерживают их или не поддерживают, и мнение субъектов непременно учитывается в Федеральном собрании при принятии решения. Обычно отзывы поступают от советов законодателей за подписью спикеров заксобраний. Но на этот раз, учитывая важность внесенного президентом страны законопроекта и жесткость сроков (уже сейчас началась верстка федерального бюджета), созвали сессию, на которой заодно решили рассмотреть еще ряд проектов, предложенных правительством страны.

Поскольку вопросов в повестке дня внеочередного заседания было всего четыре, их обсуждение прошло на совместном заседании комитетов, после чего сразу же провели «пленарку».

В первую очередь парламентарии рассмотрели предложенные президентом изменения Налогового кодекса. Представлявший документ председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков пояснил, что законопроект предусматривает сохранение льгот по земельным и имущественным налогам в прежних возрастных рамках – 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. В настоящее время право на такие льготы наступает при выходе на пенсию, а президент предлагает и после повышения пенсионного возраста оставить все, как есть сейчас. Таким образом, жители Коми, достигшие 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) по-прежнему смогут претендовать на льготы при оплате налога на землю, квартиры, дома, творческие студии, хозяйственные строения (площадью до 50 квадратных метров), гаражи и машино-места.

На брифинге по окончании совместного заседания комитетов журналисты спросили у Степана Чуракова, повлияют ли вносимые изменения на республиканский бюджет, и получили ответ, что потерь в казне не будет – деньги на компенсации по льготам заложены в бюджет 2019-2020 годов, ведь никто не знал, будет принят закон о пенсионной реформе или нет. В год на покрытие таких расходов из бюджета Коми направляется около 180 миллионов рублей.

Следующий законопроект внесен в Госдуму правительством и также касается поправок в Налоговый кодекс. Предлагается снять ответственность с налоговых агентов, которые в положенный срок подали полный пакет документов, но по каким-то причинам не успели вовремя заплатить налог. Если же все долги и пени будут погашены, к таким налоговым агентам не будут применять мер наказания. В этом правительство убедил Конституционный суд, посчитавший несправедливой ситуацию, когда опоздавший с уплатой налогов субъект наказывается сильнее, чем тот, кто уходит от налогов.

Третьим вопросом стали поправки в Бюджетный кодекс, призванные регламентировать и систематизировать процедуры контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений. В частности, законопроект вводит понятие «налоговые расходы» – выпадающие доходы, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налоговым платежам.

Наиболее обсуждаемым оказался последний вопрос в повестке дня – о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. Поправками предлагается изменить порядок перевода жилого помещения в нежилое. Раньше жильцы дома, в котором квартиры переводили под офисы, магазины, рестораны и так далее, не могли повлиять на решение владельцев помещения разместить в нем, что пожелают, но теперь права жильцов могут быть расширены.

Изменения в Жилищный кодекс предусматривают обязательное согласование общего собрания собственников квартир перевода жилого помещения в нежилое. Если в доме несколько подъездов, на общем собрании должны присутствовать 50 процентов собственников, а в подъезде, где находится переводимое помещение, необходимо согласие более двух третей владельцев жилья. И обязательно нужно заручиться письменным согласием собственников квартир, стены, потолки и полы которых являются примыкающими к помещению, которое хотят сделать нежилым.

Депутат Игорь Завальнев высказал мнение, что нововведение только усложнит жизнь малому и среднему бизнесу:

– Насколько мне известно, президент поставил задачу к 2024 году увеличить число предприятий малого и среднего бизнеса. Принимая такого рода закон, мы только противодействуем этому.

– Зато мы защищаем права граждан, – возразил ему руководитель республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора Роман Шашев.

А вице-спикер Валентина Жиделева привела примеры мучений жильцов, которым не повезло проживать через стенку с увеселительным заведением.

Тем не менее при голосовании по этому вопросу Игорь Завальнев был единственным, кто воздержался.

Сама сессия прошла тоже довольно быстро: по всем вопросам, за исключением последнего, «за» проголосовали все 22 присутствовавших на заседании депутата. Правда, в самом начале депутат Екатерина Дьячкова усомнилась, нужно ли ей голосовать за налоговые поправки, раз они связаны с пенсионной реформой, а она – против этой реформы. Ей ответил депутат Госдумы Иван Медведев:

– Эти поправки улучшают положение людей и направлены на то, чтобы льготы остались в прежних рамках. Это же для народа лучше, лучше для ваших избирателей.

И этим вполне убедил сомневавшуюся коллегу.

Уже под занавес заседания депутат Екатерина Руденко предложила выйти в Госдуму с законодательной инициативой и сохранить для северян прежний возраст выхода на пенсию. По новым правилам женщина-северянка может вый-ти на пенсию в 55 лет, если имеет двоих детей, но северная льгота, по мнению депутата, касается непосредственно граждан, проживающих на данной территории, а не состава их семей. Если сохранить северные льготы, то можно остановить поток уезжающих из республики и обеспечить приток высококвалифицированных специалистов для освоения Арктической зоны.

Иван Медведев с ней согласился: ежегодно с северов уезжает по 10 тысяч человек. В Госдуме сейчас работает комиссия, которую возглавляет спикер парламента Вячеслав Володин. Правительству поручено посчитать и, может быть, не на пять лет, а на два-три года скостить северянам срок выхода на пенсию.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru