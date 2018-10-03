Капремонт с перевыполнением плана

В Коми в план капремонта 2018 года добавлено 25 домов. Изначально планировалось отремонтировать 94 многоквартирных дома. Летом было принято решение расширить план и до конца года капитально отремонтировать 119 многоквартирных домов.

Работы в 52 многоквартирных домах уже завершены. В 26 домах отремонтированы кровли. В 16 МКД установлено 45 современных лифтов, в пяти заменены системы теплоснабжения (в Сосногорском, Усть-Вымском и Княжпогостском районах), в четырех приведены в нормативное состояние внутридомовые системы электроснабжения (в Прилузском, Троицко-Печорском и Усть-Вымском районах), в одном доме отремонтирована система холодного водоснабжения (поселок Войвож Сосногорского района). Еще в 52 домах работы близки к завершению. В остальных МКД ремонт продолжается.

Кроме того, принято решение в текущем году начать работы в 11 домах, включенных в план на 2019 год. Такая возможность появилась благодаря экономии средств в результате эффективного проведения торгов, а также за счет стабильной собираемости взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах.

Лина ПЕРОВА