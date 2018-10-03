Александра Лейфрида в Госсовете сменит Михаил Серов

Мандат Александра Лейфрида, ставший вакантным 20 сентября после сложения депутатом своих полномочий, будет передан Михаилу Серову.

Об этом стало известно в конце прошлой недели на внеочередной сессии совета Усинска, на которой была принята досрочная отставка Михаила Серова с поста исполняющего обязанности главы городского округа – председателя Совета МО ГО «Усинск». Также он покидает депутатский корпус нефтяной столицы республики.

Причина, как сообщается на сайте администрации Усинска, – «в связи с переходом в Государственный Совет Коми». Напомним, Александр Лейфрид был избран в республиканский парламент по единому избирательному округу от Коми регионального отделения партии «Единая Россия» и досрочно сложил депутатские полномочия из-за переезда – теперь он работает в центральном аппарате ПАО «ЛУКОЙЛ». Вторым в партийном списке значился Николай Такаев, а третьим – Михаил Серов, которому и предложили занять вакантное место.

В свою очередь главой городского округа – председателем совета Усинска с приставкой и.о. по единогласному решению народных избранников стал Сергей Кажаев.

Лина ПЕРОВА

Фото myzeiusinsk.komi-nao.ru