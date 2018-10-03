Вячеслав Ивочкин дал подписку о невыезде

Сотрудники регионального следственного управления завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» Виктора Логвинова.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ходе расследования уголовного дела под подозрение попал и руководитель администрации муниципального района «Княжпогостский» Вячеслав Ивочкин.

По ходатайству следователя суд отстранил Вячеслава Ивочкина от должности руководителя администрации муниципалитета на период предварительного расследования.

Как пояснили в региональном следственном управлении, в 2014 году в рамках реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда управление муниципальным имуществом администрации Княжпогостского района и ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» заключили муниципальные контракты на строительство и ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных жилых домов в городе Емве.

В ходе следствия установлено, что при строительстве данных объектов часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, фактически не была выполнена или представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей. В частности, впоследствии в квартирах одного из домов было установлено превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.

Работы по возведению объектов оплатили из бюджета, дома ввели в эксплуатацию, после чего в квартиры по договорам социального найма и мены заселились граждане.

В ходе следствия Виктор Логвинов признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При расследовании уголовного дела в отношении Виктора Логвинова выяснилось, что Вячеслав Ивочкин в качестве руководителя администрации района санкционировал приемку двух домов, ввод их в эксплуатацию и оплату работ подрядчику. При этом руководитель администрации заведомо знал о выдаче отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также о том, что ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» при строительстве объектов не выполнило ряд работ. С учетом данных обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Вячеслав Ивочкин допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»