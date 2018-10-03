Сыктывкарцы сняли фильм о здоровом образе жизни

7 октября в 19 часов в сыктывкарском антикафе «Light» состоится закрытый показ короткометражного фильма «Бег в новую жизнь», снятого в столице Коми группой энтузиастов. Об истории создания первого в истории региона фильма с участием иностранного актера «Республике» рассказал сценарист и режиссер Петр Музыка.

Петр пояснил, что фильм снимался для конкурса «Моя кинолетопись – 2018», объявленного АУ РК «Комикино». Целью создания киноленты было мотивировать жителей республики к ведению здорового образа жизни. По словам сценариста, сюжет фильма вымышлен, но тем не менее сама история очень жизненная – эта трагедия может произойти в любой семье. Главный герой фильма, Константин, стал злоупотреблять алкоголем, потерял семью, опустился на самое дно общества. Ему пришлось пройти через многие испытания, прежде чем он понял, что не может больше жить в плену алкогольного дурмана. Вернуться к нормальной жизни герою помог спорт.

Как объяснил Петр, в целом сценарий – продукт коллективного творчества, в его создании помогали друзья-спортсмены, они же стали актерами. Роли, как водится, распределял режиссер, опираясь на свое видение образов героев. Сложнее всего было играть алкоголиков в состоянии сильного подпития людям, ведущим здоровый образ жизни, для этого требовался профессиональный грим.

– В 2014 году я снялся в главной роли в фильме «Кровин» режиссера Игоря Нестерова, – рассказал о себе Петр Музыка. – А теперь у меня наконец-то появилась возможность снять что-то свое. В планах еще один интересный проект. Пока не могу раскрыть все подробности, скажу лишь, что это тоже будет фильм. И любой желающий может принять участие в этом проекте.

В съемках фильма практически случайно принял участие иностранный гость Коми – француз Гбогу Ив Жосиас. Он пришел на тренировку, а на площадке проходили съемки, и гость из Франции получил роль в массовке.

Кинофильм «Бег в новую жизнь» отправлен на конкурс, съемочная группа ждет результата.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Петра Музыки