Аналоговое телевидение доживает последние месяцы

В связи с окончанием строительства сети цифрового эфирного телевещания с начала 2019 года аналоговое вещание будет отключено во всех населенных пунктах республики с населением менее ста тысяч человек.

Эту информацию сообщил участникам проекта «Третий возраст» заместитель главного инженера филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Коми» Игорь Корнеев на открытии восьмого сезона проекта, состоявшемся 1 октября в Национальной библиотеке.

Поскольку телевизоры старого поколения сегодня остались в основном у людей пожилого возраста, эта аудитория в первую очередь нуждается в получении новой информации, чтобы отключение не застало их врасплох. Тем более пожилые люди – самые активные телезрители. Объясняя необходимость нововведений, Игорь Корнеев отметил, что прогресс не стоит на месте. Еще недавно все пользовались стационарными и кнопочными сотовыми телефонами, а теперь у многих мобильники нового поколения. Телевидение тоже развивается. С учетом этого в стране реализуется проект по повсеместному переходу на цифровое телевещание.

В Коми аналоговое телевещание сохранится только в Сыктывкаре (Первый канал, Россия-1, Петербург-5, Матч-ТВ), Ухте (только Первый канал) и Воркуте (СТС).

А поскольку повсеместный переход на цифру неизбежен, владельцам старых телевизоров придется приобрести либо дополнительное приемное оборудование в виде антенны ДМВ-диапазона, либо цифровую приставку, либо телевизор нового поколения. Лишь в этом случае им будут доступны 20 бесплатных федеральных каналов.

На данный момент в республике действуют 85 передающих станций. Еще две скоро появятся в Удорском районе. Неохваченными сигналом останутся только два процента территорий, которые в общем-то до сих пор даже аналоговым сигналом не могли воспользоваться. Там будут установлены спутниковые антенны.

Как рассказал Игорь Корнеев, цифровые приставки стоят не так уж дорого – от 600 до одной тысячи рублей. Есть, конечно, и дороже, но покупать дорогую совершенно ни к чему. Если дом находится на значительном удалении от передачи сигнала, понадобится антенна с усилителем, которую можно повесить либо на балконе, либо на крыше, развернув в сторону телебашни.

Генеральный директор телеканала «Юрган» Александр Кузнецов дополнил информацию Игоря Корнеева, сообщив, что в гарантированном бесплатном пакете телеканалов не предусмотрен телеканал «Юрган». Смотреть местные передачи и новости на «Юргане» смогут только абоненты кабельного и IP-телевидения, а также спутникового «Триколор ТВ». Еще один вариант – смотреть «Юрган» в интернете.

В завершение информационной встречи был разыгран приз от филиала РТРС «РТПЦ РК» – цифровая приставка. До начала мероприятия всем участникам раздали номера. Выиграла приставку участница под номером 1 Антонина Ширяева.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Коми» сообщает, что со всеми вопросами по переходу на цифровой сигнал телевещания можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.

Галина ГАЕВА

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