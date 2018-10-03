В Печоре отметили День переводчика

30 сентября во всем мире отмечается День переводчика. Накануне этой даты в Печоре – в Центре социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов прошла встреча «Много языков – одна профессия».

Организаторы мероприятия – руководитель Центра социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов Татьяна Камаева и ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма печорской администрации Михаил Козлов рассказали об истории возникновения праздника и профессии переводчика, которая издавна признана одной из самых престижных и востребованных в мире. Участники мероприятия смогли пообщаться в режиме онлайн с представителями этой профессии из Великобритании и Австрии.

Из Лондона на связь с Печорой вышла лингвист Людмила Галлардо. Она родилась и выросла в Сыктывкаре, окончила филфак Сыктывкарского госуниверситета, а затем магистратуру в Германии, где изучала компьютерную лингвистику на английском языке. Два последних года Людмила живет и работает в британской столице. Из Вены с ребятами общалась представитель языковой школы по изучению немецкого языка «ActiLingua Academy» Наташа Шульц. Наташа не говорит по-русски, а участники встречи в Печоре не знают немецкого языка, поэтому диалог прошел на английском языке.

Как рассказал «Республике» ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма печорской администрации Михаил Козлов, еще одним гостем встречи стал египтянин Теайма Хатем. Он родился в Александрии, но уже более восьми лет живет в Печоре. Окончил колледж в Александрии, где получил профессию программиста. Родной язык Теаймы Хатема арабский, в колледже он изучил еще три языка – английский, немецкий и французский. На родине своей жены он самостоятельно с помощью книг выучил русский язык. Из его рассказа ребята узнали, какие сложности были при изучении русского языка, в каких странах он побывал и почему решил переехать жить в северный город.

Артур АРТЕЕВ

Фото Михаила КОЗЛОВА