Жители Коми смогут собирать валежник

Автор: Редактор 05.09.2018

На сессионном заседании Госсовета Коми 20 сентября депутаты внесут изменения в закон «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми». Документ разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба парламента Коми.

Напомним, в апреле 2018 года Госдума России приняла закон, разрешающий гражданам страны свободно собирать валежник для собственных нужд. Документ относит лежащие на земле сухие деревья и их части к категории «недревесных лесных ресурсов». Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, соответствующие поправки внесены в Лесной кодекс России.

По словам председателя комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василия Смалия, принятие необходимых поправок на республиканском уровне позволит жителям собирать в лесу сухие ветки и поваленные деревья.

– Поправки назрели давно, к нам неоднократно обращались с этим вопросом жители. По сути, валежник захламляет лес, создает пожароопасную ситуацию, а мог бы служить людям. При этом просто так, без официального разрешения, сейчас жителям его собирать нельзя. За это, как и за самовольную заготовку древесины, предусмотрен штраф, – сказал Василий Смалий.

Когда поправки будут приняты на уровне республики, органы исполнительной власти разработают порядок сбора валежника.

Лина ПЕРОВА

Фото NovostiVolgograda.ru

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