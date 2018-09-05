Надежда на сезон дождей

Из-за падения уровня воды в Сысоле у Сыктывкара за прошедший месяц судно, перевозящее пассажиров в заречный поселок Алешино, четыре раза садилось на мель. Такая информация 5 сентября прозвучала на общегородской планерке в столичной администрации.

Как рассказал и.о. директора МКП «Жилкомсервис» Наил Хабибуллин, по последним данным, уровень воды в реке составил 108 сантиметров. Из-за мелководья пришлось перенести причал на двести метров вверх по течению.

– Надежда только на сезон дождей. Как только вода поднимется, сразу верните причал на место, потому что людям очень неудобно ходить туда, где он сейчас, – обратился мэр города Валерий Козлов к руководителю «Жилкомсервиса».

На вопрос журналистов, есть ли какие-то перспективы в решении многолетней проблемы переправы на Алешино, Валерий Козлов ответил:

– Необходимы исследования русла и дна. Мы провели уже не одно совещание с минпромом и Комимелиоводхозпроектом по этому вопросу. По предложениям, которые озвучили специалисты, до конца сентября должны заключить договор на изыскательские работы. Мы заложили на эти цели дополнительные деньги – порядка миллиона рублей, при необходимости готовы эту цифру увеличить. Для меня это одна из самых острых проблем на сегодня. Еще до моего прихода на пост мэра мои коллеги неоднократно и безрезультатно обращались во все инстанции за помощью, потому что река – это федеральная собственность. Однако у нас еще все не так драматично. К сожалению, проблема обмеления рек повсеместна. Я вчера смотрел по телевизору, что творится на Печоре. Необходимо чистить русла рек, и власти всех уровней должны в этом вопросе скоординировать действия.

Галина ГАЕВА

Фото Екатерины ОПЛЕСНИНОЙ