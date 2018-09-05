Дойти до умов и сердец

В Год культуры в Коми прошло много всего интересного, значимого, в том числе и всероссийского уровня. Об этом заявил министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов на видеоселекторном совещании под председательством заместителя председателя правительства республики Натальи Михальченковой.

В марте в Сыктывкаре прошел первый Северный культурный форум, на котором при участии федеральных экспертов состоялось обсуждение развития различных сфер отрасли культуры и туризма. В Год культуры не остались без поддержки и традиционные праздники: «Усть-Цилемская горка», «Луд», «Завалинка», «Менам муза», «Корт айка» и другие.

Особое внимание приковано к новым проектам, которые только заявили о себе и встают на ноги: это и всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух», собравший в этом году около 8000 гостей, и с большим успехом прошедший в минувшие выходные в этнокультурном парке села Ыб международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест», на котором в специально обустроенных домах национальной кухни всех желающих знакомили с блюдами венгров, коми, марийцев, тверских карел, финнов.

В рамках Года культуры набирают обороты международные творческие проекты. В июле на Х Всемирных хоровых играх, прошедших в ЮАР, женский хор колледжа искусств стал обладателем двух золотых медалей в категориях «Духовная музыка без сопровождения» и «Женские камерные хоры».

– Несомненно, это значимое достижение для отрасли в целом, отмечу, что это учебный творческий коллектив, – подчеркнул Сергей Емельянов.

Наращиваются темпы модернизации сети учреждений культуры. Продолжено участие в конкурсе Фонда кино по поддержке развития кинотеатров малых городов. В рамках проекта в этом году в республике появятся современные кинозалы (клубно-спортивный комплекс в Вуктыле, кинотеатр «Современник» в поселке Жешарт, Дом кино и досуга в селе Объячево). В последний день лета в селе Визинга открылся новый кинозал, символично, что первый показ – в 3D проходил для детского зрителя. На средства фонда в кинотеатре было полностью заменено старое оборудование, сделан ремонт, в частности, заменена электропроводка, установлены новые электрощиты, отремонтирована киноаппаратная, появилось новое потолочное покрытие – с акустическими плитами. Установлены кинопроекционное оборудование, звуковые колонки.

Большое внимание уделено просветительской деятельности, творческому, эстетическому развитию, в первую очередь подрастающего поколения. Музеи и библиотеки республики реализуют культурно-просветительские проекты, направленные на сотрудничество с детскими садами, школами, ссузами. Запущен в разработку новый модельный стандарт деятельности библиотек республики, в рамках которого библиотеки будут преобразованы в современный востребованный информационный, культурный и коммуникационный центр местного сообщества. Первая библиотека по этому стандарту появится уже в текущем году в селе Корткерос.

Национальная галерея Республики Коми реализует новый проект «Культура & Образование». Он предусматривает занятия, экскурсии, различные интересные акции, например, экскурсии на английском языке в рамках школьной программы для учащихся Сыктывкара. Презентация проекта состоялась на днях в Национальной галерее для преподавателей гимназии имени Пушкина.

Коми республиканская филармония совершенствует формат работы с детской ауди-торией. Юные зрители примут участие в интерактивных познавательных программах, увидят литературно-музыкальные композиции, спектакли. Новые проекты запланированы в рамках работы Театра юного зрителя.

– В новый учебный год призываю образовательные организации и учреждения культуры совместно организовывать работу по увеличению посещений школьниками и учащимися музеев, театров, кинотеатров, других культурных учреждений. Необходимы совместные планы культурно-просветительной деятельности. Государственные учреждения культуры готовы к сотрудничеству. Уверен, что культура городов и районов всей республики нашу инициативу поддержит и максимально охватит школы и другие учебные заведения, – заключил Сергей Емельянов.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова в ответ министру сообщила, что работа образовательных организаций по взаимодействию с учреждениями культуры заметно активизировалась. Ведь и новые стандарты образования подразумевают большую внеурочную деятельность.

С учреждениями культуры на реализацию программ дополнительного образования в Республике Коми заключено 29 соглашений (7,9% всех соглашений). Это связано с тем, что для реализации части программы дополнительного образования на базе учреждения культуры (музея, библиотеки) нет необходимости заключать прямое соглашение между муниципальными или государственными учреждениями, так как реализация части программы вне помещений, указанных в уставе образовательной организации, противоречит законодательству в сфере образования.

Реализация части образовательных программ в библиотеках не имеет широкой практики, так как это возможно и необходимо в рамках узкоспециализированных программ, связанных с интеллектуальной культурой, чтением, букинистическим делом. Данные направления образовательных программ не распространены.

Заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова подчеркнула, что общая задача – создать культурную среду, которая бы интегрировала во все категории общества. В качестве примера она привела поселок Якша Троицко-Печорского района, где есть современная школа, в которой задействованы современные же технологии. Рядом старый Дом культуры. Логично было бы использовать актовый зал школы как сцену для выступления здешней самодеятельности.

Наталья Михальченкова также сообщила, что к ней обратились представители творческой музыкальной общественности, которые предложили возродить проект «Имена», когда-то реализуемый с подачи примы театра оперы и балета, заслуженной артистки России Альфии Коротаевой. Он проводился в гимназии искусств при главе Коми, назывался «Альфия зажигает звезды». В рамках проекта певица выезжала в города и районы Коми и прослушивала детей, которым нужно было уделять особое «вокальное» внимание, на местах проводила мастер-классы.

В итоге принято решение: план намеченных мероприятий в Год культуры будет дополнен еще одним пунктом. Партнерский коллектив гимназии искусств и театра оперы и балета совершит тур по республике, особое внимание организаторы уделят поселениям, где открылись обновленные дома культуры.

– Сегодня формируется график проекта, который мы назовем «Новые имена», чтобы было понятно, что это и дети, и взрослое население, – отметила Наталья Михальченкова.

Также она добавила, что в конце года по районам Коми вновь отправится «добропоезд» с артистами. А на финальном концерте выступят те самобытные артисты из глубинки, которые ярко проявят себя во время просмотров.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото «Комиинформ»