В педагогическом сообществе обсуждается возможность отказа от пятибалльной системы отметок в школах и перехода на 12-балльную. По мнению руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ Виктора Болотова, которого еще называют «отцом ЕГЭ», пятибалльная система в школах абсолютно неэффективна и неудобна. В сущности в школе действует четырехбалльная система, ведь мало кто из учителей ставит единицу. Также широко используются плюсы и минусы (пять с минусом, три с плюсом). Заместитель руководителя Рособрнадзора Антон Мурзаев считает, что переход на новую систему позволит более объективно оценивать знания учащихся. Изжила ли себя пятибалльная система отметок?

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Плюс пятибалльной системы, если рассматривать критерии, – учителю проще ставить оценку. Минус – отрицательное психологическое восприятие ярлыков «двоечник», «троечник». В 12-балльной системе, очевидно, этого не будет. Иногда приходится прибегать к плюсам и минусам, так как недостаточно просто оценки. О плюсах 12-балльной системы говорить сложно, поскольку нет критериев. Сейчас есть отличники, хорошисты, троечники и двоечники. А как будут называть учеников по 12-балльной системе? Критерии оценки размываются, возрастает субъективность, сложнее будет выбирать оценку.

Валерий Матыкин, директор школы № 1, Емва, депутат совета Княжпогостского района:

– Полностью согласен, существующая система оценки знаний в школе, на мой взгляд, сегодня недостаточно гибкая и не дает полного представления об уровне подготовленности обучающегося. Сегодня именно для придания гибкости системе оценки знаний учителя вынуждены прибегать к плюсам и минусам. Почему бы это не узаконить, создав новую 10- или 12-балльную систему?

Светлана Сажина, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой общей и специальной педагогики СГУ имени Питирима Сорокина:

– Действительно, пятибалльная, а на самом деле, как правильно отметили, четырехбалльная система оценки привычна для педагогов России, но, естественно, не совсем удобна и объективна. Она не отражает нюансов оцениваемых параметров деятельности обучающихся, нивелируя оценку в большую или меньшую сторону, и тем самым нарушает принцип справедливости при оценивании. Поэтому реформировать однозначно надо. Однако непонятен формат. Почему 12-балльная? Для российского гражданина намного привычнее восприятие целых чисел как конечного итога – 10, 100, 1000 и т.п. В Белоруссии, Молдове, Латвии, Литве, Нидерландах и других странах действует 10-балльная шкала. Мне кажется, она удобнее, чем 12-балльная. Да и куда уж больше раздувать дифференциацию баллов? Большие шкалы нужны для балльно-рейтинговой оценки, которая в школах России не используется (по крайней мере, в обязательном порядке).

И еще, болезнь реформирования нашего образования на всех уровнях приобрела хроническую форму: уже который год ФГОС вводят, меняют, дополняют, преобразуют, зачастую без методических сопровождающих документов, вводят новые дисциплины, все это подкрепляют обязательной дополнительной отчетной документацией и т.д. Педагоги не столько не успевают за реформами, сколько просто физически устали от них. А инициаторы данной реформы уже говорят об обязательном переобучении и мотивировании учителей, изменении процесса аттестации. В настоящее время педагога лучше на время оставить в покое и дать возможность ему справиться с «цунами» свалившихся на него нововведений. Поэтому накладывать новую реформу на имеющиеся и уже вводимые считаю нецелесообразным на данном этапе.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– К любому делу надо подходить осторожно и особенно, когда дело касается подрастающего поколения. Что мешает для начала попробовать перейти на баллы, к примеру, по рисованию, физической культуре, пению и труду? Может, и приживется 12-балльная система, а может, и нет. Я понимаю, конечно, не очень страшно, когда ты получишь четыре балла, но ведь это двойка. Мое личное мнение, что сегодня нашим деткам нужна более жесткая, но честная пятибалльная система.

Артур Евграфов, юрисконсульт Корткеросской ЦРБ:

– Система образования в СССР была одной из лучших в мире, но с приходом новой формации руководителей на федеральном уровне данная система образования была загублена, уничтожена, сейчас используется метод тестирования, абсолютно исключающий возможность самостоятельного мышления, происходит «оболванивание» детей. Если сейчас отказаться от старой системы оценки знаний, то это будет знаковый жест нашей власти, указывающий на то, что руководству страны не нужна умная молодежь, а нужна просто рабская сила.

Я считаю, что пятибалльная система оценки знаний себя не изжила, а даже, наоборот, за ней будущее. Будущее страны напрямую зависит именно от возврата к старой системе образования, а ее наполняемость уже зависит от веяний времени.

Евгений Сироткин, ведущий инженер отдела главного энергетика ПАО «МТС» Республики Коми, Сыктывкар:

– Если ученик усвоил материал, то, значит, усвоил. Оценка 4 – усвоил хорошо, 3 – надо еще подтянуть знания, 5 – усвоил отлично. Чего здесь делить на 12? Хватит делать идиотов из наших детей. Они способны на большее. Мне интересно, как бы реагировал Виктор Болотов на оценку 4, принесенную его ребенком из школы при 12-балльной системе. Как понять, что имеет в виду педагог? Уверен, что четырех оценок достаточно, нет нужды усложнять и без того непростое дело.

Сергей Ситников, начальник Прилузского отдела сельского хозяйства и потребительского рынка минсельхоза Коми:

– Для чего разрушать то, что проверено не просто годами, а столетиями? Пятибалльная система понятна всем: 1 – плохо – не готовился. 2 – плохо – выполнил задание неверно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично. Хорошим дополнением к оценке являются плюсы и минусы. Иногда ставят по два плюса и минуса. За пятибалльную систему выступает большинство моих знакомых, в том числе и работников образования. В чем неэффективность и неудобность пятибалльной системы, непонятно. А что, при 12-балльной системе учителя будут охотнее ставить «кол»? На какой цифре будет проходить граница между «плохо» и «удовлетворительно»? От пятибалльной системы нельзя отказываться в массовом образовании. При этом 12-балльная система может быть применена в экспериментальных и элитных школах и колледжах.

Максим Коротков, главный инженер ООО «МИГ», Усинск:

– На мой взгляд, сегодня система образования только усложняет жизнь современным школьникам. Постоянные новшества не позволяют детям учиться. К примеру, 70 процентов информации, которую мы получаем в школе, в жизни нам не пригодятся. Все это нужно лишь для того, чтобы заставить думать самостоятельно и развивать мозги. Как говорила моя учительница по математике, экзамен – это случай и в большинстве своем удача, только дополнительные вопросы помогают понять, насколько ученик знает материал. А тестирование (ЕГЭ и тому подобное) убило в корне личность ученика, ибо только устный экзамен по предмету может показать уровень знаний.

Что же касается балльной системы, то это полнейший бред, калечить умы учеников переходом на новую систему оценки знаний – издевательство. На мой взгляд, это популизм. Как в политике – если ты не предложил ни одного законопроекта, значит, не работаешь, так и тут – если не вносишь реформы в систему образования, значит, зря ешь свой хлеб.

Елена Чупрова, заведующий хозяйством, Усть-Цилемский район, село Хабариха:

– Я считаю, что нужен переход на 12-балльную систему. Это позволит учителям выставлять оценки не только за количество ошибок, но и поощрять учеников за старание и учитывать другие тонкости. Также новая система оценок может повлиять на учеников психологически – получить восьмерку будет не так обидно, как тройку: большой отрыв от самой плохой отметки, но и до отличной далеко.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского райсовета ветеранов:

– В нашей стране всегда была пятибалльная система оценок учащихся, и образование давали всегда лучше, чем где-либо. Менять, по-моему, не надо в целом, а может, экспериментальные классы организовывать в каких-либо школах и посмотреть, что это даст.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Полагаю, нет никакой необходимости перехода на 12-балльную систему. Реформы надо проводить в другом русле – это материальное обеспечение педагогов, освобождение их от писанины, упростить аттестацию и другое. А всякого рода инициативы пусть апробируют в частных школах.

Надежда Хаботина, пенсионерка, Усть-Цильма:

– Разве знания ученика зависят от оценки? Если ученик не понимает предмет, ему хоть 20 поставь, ничего от этого не изменится.

Александр Люосев, пенсионер, общественник, Емва:

– Такие новшества, по-моему, вбрасывались для обсуждения и раньше, но были начисто отвергнуты общественным мнением. Мне кажется, сегодня – это не главная тема. Нужно что-то решать с ЕГЭ, который подвергается всенародной критике и все больше влияет на интеллектуальное развитие молодого поколения страны.

Николай Онищик, руководитель администрации сельского поселения Ёдва, Удорский район:

– Я считаю, что наша пятибалльная система оценок в школе себя не изжила и объективно оценивает знания учеников. Не нужно огород городить на ровном месте, а лучше преподавать предметы. К примеру, на Украине 12-балльная система оценок, и что, дети умнее, грамотней? Нет, конечно.

Подготовила Лина ПЕРОВА

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.