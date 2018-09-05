Александр Беглов оценил потенциал Сыктывдина

Полпред провел мониторинг исполнения поручений президента и посетил объекты социальной сферы

Третьего сентября полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов побывал с рабочим визитом в Коми. Цель поездки – мониторинг исполнения поручений президента и инициатив, затрагивающих стратегически важные сферы жизни населения, а также оценка готовности к реализации национальных проектов и программ, заложенных в новом майском указе главы государства. На этот раз (а это уже третий приезд Александра Беглова в республику) полпред ознакомился с Сыктывдинским районом и расположенными в нем республиканскими учреждениями – агропромышленным техникумом, детским санаторием в селе Лэзым и Финно-угорским этнокультурным парком. В поездке полпреда сопровождали глава Коми Сергей Гапликов и члены правительства республики.

В авангарде российского агропрома

Начался визит с посещения одного из старейших профессиональных образовательных учреждений региона – Коми республиканского агропромышленного техникума (КРАПТ), который в прошлом году отметил свое 95-летие. Для его студентов именно 3 сентября стало первым учебным днем. Поздравляя ребят с началом учебы, полпред передал им приветствие президента Владимира Путина и выразил надежду, что они будут достойными гражданами России и настоящими профессионалами.

В свою очередь глава Коми Сергей Гапликов отметил, что ему особенно приятно было пригласить полпреда президента в техникум, где недавно создан ресурсный центр для агропромышленного сектора республики.

– Техникум развивается, за последний год он получил современное оборудование, новые классы. И, конечно, мы хотим, чтобы ресурсный центр, который здесь создается сейчас, был на пользу и вам, и всем, кто ждет вас как выпускников на своих предприятиях, – напутствовал студентов Сергей Гапликов.

В завершение праздничной линейки, выстроившейся перед главным корпусом техникума, Александр Беглов вручил директору учебного заведения Светлане Савиновой сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение техники и оборудования для реализации образовательных программ.

Экскурсию для высоких гостей по техникуму провела лично Светлана Савинова, начав краткий обзор с музея боевой славы, где собраны экспонаты и информация об участниках войны из Сыктывдинского района. Среди ценных экспонатов – лыжи, которые в годы войны изготавливали в селе Нювчим для разведчиков.

Показывая классы и производственные помещения, директор рассказала, что сейчас здесь обучается около 750 студентов. Сегодня КРАПТ – это современный учебный комплекс, в котором есть все необходимое для получения качественного профессионального образования.

Сила добрых дел

Но не только учебными и производственными достижениями славен агропромышленный техникум – здесь очень развито добровольческое движение. Именно с подачи волонтеров перед учебным корпусом КРАПТ появилась Аллея Славы – мемориал, посвященный Героям Советского Союза – уроженцам Коми АССР. А учитывая, что нынешний год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольчества, было решено организовать в стенах техникума встречу полпреда с лидерами волонтерских объединений Сыктывдина и ведущих вузов республики.

Встреча прошла за круглым столом в одном из учебно-производственных помещений.

– Волонтерство – это бескорыстная помощь в разных направлениях. Вы дарите людям свою теплоту, доброту и заботу. Личным примером ведете за собой сверстников. И это очень важно. Уверен, что вы будете достойными наследниками нашей страны. Я желаю вам успехов, удачи, креативности, дерзновения и воплощения всех ваших стремлений. Спасибо за вашу активность, – обратился к ребятам Александр Беглов.

О проводимой волонтерами работе рассказала лидер «Доброштаба» Ольга Залевская. В Коми действует 155 волонтерских организаций, объединяющих 10 тысяч добровольцев. Чтобы их работа не была разрозненной, создан Центр развития добровольчества. Начиная с прошлого года стали появляться и муниципальные волонтерские центры. А еще Коми в числе 17 регионов участвует в пилотном проекте по внедрению стандартов поддержки добровольческого движения. Уже внедрены пять шагов.

Затем в разговор включились и другие лидеры волонтерских организаций – Российского движения школьников в Коми, добровольческого движения агротехникума «Добродей», «Содружества студентов СЛИ» и центра волонтерства и добровольчества СГУ имени Питирима Сорокина. Ребята рассказали, что активно заявляют свои проекты на гранты, и в рамках грантовых конкурсов Росмолодежи в 2017-2018 годах девять проектов получили финансовую поддержку в размере 2,5 миллиона рублей.

Внимательно выслушав активистов, Александр Беглов не довольствовался специально подготовленными отчетами, а пообщался буквально с каждым участником встречи, выяснив, в каких проектах и добрых делах они участвуют. Попутно полпред расспросил студентов об учебе. Выяснилось, что учиться выбранной профессии всем ребятам очень интересно, они с удовольствием проходят практику.

– Если говорить о профессии, то мы всегда думаем, что надо окончить крутой вуз. Но в нашей стране всегда ценился любой труд, главное – быть профессионалом в своей сфере. Сейчас сельское хозяйство – вторая статья доходов в бюджете страны после продажи оружия, – заключил Александр Беглов.

В лэзымской здравнице

В селе Лэзым полпреду президента продемонстрировали работу местного детского сада, который в прошлом году получил статус региональной инновационной площадки, а в санатории республиканского значения, что разместился неподалеку от населенного пункта в сосновом бору на берегу Сысолы, гостю показали технически переоснащенные помещения – спальный корпус с отделением водолечения, корпус «Мать и дитя» и клуб-столовую.

После ознакомительной прогулки по территории санатория состоялось небольшое совещание. Разговор зашел об оснащенности кадрами, наполняемости пациентами и об общих потребностях региона в санаторно-курортных учреждениях. Сейчас, как пояснил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, потребность составляет 22 тысячи мест, а у республики с учетом принадлежащих ей санаториев на юге и в Кировской области есть только 15 тысяч мест. Не все, кто нуждается в санаторно-курортном оздоровлении, имеют возможность выехать за пределы региона, поэтому важно развивать такие учреждения на территории Коми.

По словам руководства и сотрудников лэзымской детской здравницы, чтобы санаторий развивался, необходимо строительство лечебного комплекса, дабы объединить все лечебные технологии в одном месте. На это требуется 400 миллионов рублей. Если бы удалось войти с этой программой в федеральный нацпроект, то софинансирование бы составило 95 и 5 процентов (из федерального и республиканского бюджета соответственно), но подобной статьи в нацпроекте нет. Поэтому Александр Беглов предложил поискать возможности включения в инвестиционную адресную программу, по которой софинансирование составит 70 процентов на 30.

Сам полпред приехал в санаторий с подарком – вручил коллективу сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Майские указы в приоритете

Из Лэзыма полпред президента и сопровождающие его лица отправились в Финно-угорский этнокультурный парк, где накануне прошел гастрономический фестиваль «ШаньгаФест». Здесь после осмотра достопримечательностей этнопарка Александр Беглов провел ряд рабочих совещаний с руководством республики.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, на совещаниях затронули темы охраны правопорядка, подготовки к осенне-зимнему периоду, но главной темой стало выполнение майских указов главы государства 2012 года, а также подготовка республики к реализации нового майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С докладом на эту тему выступил Сергей Гапликов:

– За последние годы правительству республики удалось обеспечить устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни. Заложен фундамент для развития, имеются все ресурсы для исполнения стратегического документа страны. И это в первую очередь бюджетная устойчивость региона.

Впервые за семь лет республиканский бюджет по итогам 2017 года был исполнен со значительным профицитом – 3,3 миллиарда рублей.

Благодаря выполнению плана оздоровления региональных финансов и работе с крупнейшими налогоплательщиками удалось за 2017 год обеспечить рост собственных доходов республики на 11 миллиардов рублей. Это позволило остановить рост государственного долга и снизить его объем.

Многое сделано и по майским указам 2012 года. За последние пять лет в разы увеличилась заработная плата врачей, работников учреждений культуры, социальных работников, педагогов в школах и дошкольных учреждениях. Достигнут 100-процентный показатель по обеспечению местами в детских садах детей от трех лет.

В сфере демографии и здравоохранения также достигнут ряд положительных тенденций. Это значительное увеличение продолжительности жизни населения в республике – 71 год, в 2016 году этот показатель был на уровне 69 лет. Снизился уровень общей смертности, особенно существенно – младенческой.

Выполнены обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В новое жилье переехало более 8,5 тысячи человек. Сейчас перед регионом стоит задача по реализации пятого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Сергей Гапликов отметил, что в Коми заложена основа для выполнения стратегических инициатив. Многое сделано опережающими темпами. Уже реализуются девять проектов, отвечающих целям указа № 204. Это региональные проекты по организации и развитию сети сосудистых центров в республике, повышению эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований, по созданию современной цифровой образовательной среды, повышению доступности дополнительного образования для детей, формированию комфортной городской среды, развитию малого и среднего предпринимательства и другие.

В адрес профильных федеральных министерств от республики направлены предложения по региональной составляющей для включения в проекты паспортов нацпроектов и федеральных проектов. Проводится работа по включению направлений нацпроектов в государственные программы республики в части целевых показателей, а также их финансового обеспечения.

В ходе совещаний был также рассмотрен вопрос, связанный с поддержкой и развитием моногородов республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru