С паспортом дорожной безопасности

К новому 2018-2019 учебному году специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГИБДД и представители администрации Сыктывкара, обследовала 71 дошкольную образовательную организацию и 38 общеобразовательных организаций столицы Коми.

Комиссия оценивала деятельность учреждений по целому ряду направлений, но особое внимание уделялось комплексной безопасности воспитанников детских садов и учащихся школ, а именно в части, касающейся обучения и привития несовершеннолетним навыков безопасного поведения на проезжей части дороги.

По результатам обследования установлено, что во всех образовательных организациях имеются паспорта дорожной безопасности, в которых есть схемы безопасных маршрутов «Дом – детский сад – дом» и «Дом – школа – дом».

Кроме того, во всех образовательных организациях имеются информационные стенды и схемы с указанными маршрутами, они расположены в общедоступных для детей, педагогов и родителей местах.

Современный подход к обучению правилам дорожного движения с учетом новых технологий и возможностей необходим для воспитания грамотных пешеходов, велосипедистов и пассажиров. Поэтому наличие наглядных учебных пособий и современной обучающей среды в школах и детских садах столицы Коми позволит правильно организовать образовательный процесс.

Светлана СОЛОВЬЕВА