Алексей Туров: «Пьяных водителей надо наказывать максимально строго»

В Сыктывкаре не снижается число пьяных водителей за рулем, при этом растет и количество автомобилистов, севших за руль в состоянии наркотического опьянения. О ситуации на дорогах города «Республике» рассказал начальник столичного отдела ГИБДД Алексей Туров.

– Как вы оцениваете обстановку на дорогах Сыктывкара? Количество нарушений правил дорожного движения за последние годы увеличивается или уменьшается?

– Если говорить об административных дорожно-транспортных происшествиях, то есть тех, в которых не пострадали люди, количество таких аварий сокращается. Но есть небольшой рост числа аварий с пострадавшими: на сегодня произошло 227 ДТП, в которых погибли семь человек, 281 – пострадал. За аналогичный период прошлого года было 217 аварий, девять человек погибли, 248 получили ранения. Но тут есть одно немаловажное обстоятельство: пострадавшие в большинстве своем находились в машине, водитель которой не был виновником ДТП. Не исключаю, что некоторые граждане сознательно преувеличили вред, нанесенный их здоровью, чтобы получить возмещение причиненного ущерба.

Травмы, которые чаще всего получают пострадавшие в ДТП, – это сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы, ушибы. Эти повреждения на месте ДТП определить сложно. Если, например, у человека закружилась голова, у медицинских работников есть основания поставить диагноз. Однако по итогам шести месяцев выяснилось, что более половины людей, которые числились пострадавшими в ДТП, таковыми вовсе не являлись: в результате судебно-медицинской экспертизы вред здоровью этих граждан не установлен. Зато на статистику такие случаи повлияли.

Если говорить о происшествиях с погибшими, то особую тревогу вызывает поведение пешеходов. Например, смертельные травмы в ДТП получил пешеход в Эжвинском районе столицы. Он находился в нетрезвом состоянии, шел в темное время суток посередине проезжей части в дачном массиве без светоотражающих элементов на одежде. В одном из пригородов Сыктывкара произошел аналогичный случай: темное время суток, нетрезвый пешеход, нет фликеров на одежде. И снова трагический исход.

Сейчас уже наступает осень, поэтому, пользуясь случаем, хочу напомнить жителям республики о том, что световозвращающие элементы в темное время суток – это жизненная необходимость не только для детей, но и для взрослых. Водитель, у которого при движении транспортного средства включен ближний свет фар, видит пешехода с расстояния 25-30 метров. Если на одежде пешехода присутствуют светоотражатели, расстояние увеличивается до 130-140 метров. А при включенном дальнем свете водитель может увидеть пешехода с фликером на расстоянии до 400 метров. Если на светоотражающий элемент попадает свет фар, водитель может успеть вовремя затормозить или свернуть, и трагедии не произойдет.

– Фликеры – нужные аксессуары, но в темное время суток не менее важно освещение улиц, и в первую очередь пешеходных переходов. Работает ли ГИБДД в этом направлении с администрацией города?

– Обязательно. Мы еще в прошлом году договорились с администрацией, что надо включать освещение в Сыктывкаре раньше запланированного срока, в мэрии к нашим рекомендациям прислушались, уличное освещение включили практически на месяц раньше. Особое внимание мы обращаем на освещенность пешеходных переходов, причем не только проезжей части, но и самих подходов к «зебре». Надо, чтобы водитель видел пешехода заранее, когда тот только подходит к переходу. Когда засвечена лишь проезжая часть дороги, появление пешехода из темноты сразу на переходе не позволяет водителю своевременно среагировать и порой приводит к трагическим последствиям. Перекрестки, на которых освещение сделано по нашим рекомендациям, уже есть. В прошлом году местом концентрации ДТП был перекресток улиц Крутая и Интернациональная, там установили новое освещение, мы провели профилактическую работу, чтобы водители были осторожнее на этом участке, в результате аварии на перекрестке прекратились.

Хотя, конечно, в Сыктывкаре далеко не один опасный участок. В столице Коми более семисот пешеходных переходов. Мы составили список самых опасных и предоставили его в администрацию города с рекомендацией установить дополнительное освещение. Насколько я знаю, столичная мэрия собиралась поменять освещение на улице Морозова на светодиодное. Депутаты совета города изыскивают возможности для финансирования работ по установке освещения, светофорных объектов, особенно рядом со школами, детскими садами. Так что взаимодействие налажено.

– Стало ли в Сыктывкаре меньше пьяных водителей в связи с введением уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения?

– К сожалению, меньше их не стало. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных пьяных водителей даже немного выросло. На практике, увы, многих водителей не очень пугает даже уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Приговор гражданам, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, выносит суд. Сложившаяся судебная практика такова, что водители, повторно севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, редко получают в качестве наказания реальное лишение свободы. Чаще суды приговаривают таких осужденных к обязательным работам. Все-таки, по моему мнению, водителя, который упорно садится пьяным за руль, надо наказывать максимально строго. Перспектива провести в колонии год или два многих бы заставила задуматься.

Тревожит еще и то, что в Сыктывкаре с каждым годом все больше выявляется водителей в состоянии наркотического опьянения. По численности их пока не так много, но они есть.

– Сыктывкар называют городом вежливых водителей: на «зебре» пешеходов чаще всего пропускают. А насколько вежливы пешеходы? Бывали ли стычки пешеходов и водителей?

– Я бы сказал, что в Сыктывкаре достаточно вежливы и водители, и пешеходы. Водители действительно останавливаются, пропускают пешеходов на «зебре» – даже если те идут на запрещающий сигнал светофора. Есть у нас такие пешеходы, которые перебегают дорогу не глядя, иногда даже вне пешеходного перехода. Причем довольно часто это пожилые люди, которые с их-то мудростью и жизненным опытом должны бы вести себя осмотрительнее.

Конечно, такое поведение пешеходов вызывает законное возмущение водителей. Но все они понимают, что лучше пропустить пешехода, чем причинить ему какой-нибудь вред.

В целом, по статистике, в этом году таких нарушений, как непредоставление преимущества в движении пешеходу на переходе, зарегистрировано меньше. Это говорит о том, что культура вождения растет, пусть даже и «добровольно-принудительно». Штраф для водителей за непредоставление преимущества пешеходу на переходе составляет 1500 рублей, никому не хочется расставаться с деньгами.

А вот пешеходы подкачали. В этом году мы зарегистрировали 4600 нарушений правил дорожного движения пешеходами, за аналогичный период прошлого года таких случаев было 4200.

– Существует возможность по интернету передать информацию в ГИБДД о нарушениях правил дорожного движения. Активно ли граждане пользуются этим?

– Достаточно активно. По сравнению с прошлым годом число таких сообщений увеличилось – на данный момент их 352. Причем действуют люди очень грамотно: присылают сообщения с фото- и видеофиксацией нарушений. И в основном сообщения о серьезных социально значимых нарушениях, которые могут привести к ДТП. Понятно, что не всех водителей, информация о нарушениях которых поступила по интернету, удается привлечь к ответственности: кого-то мы не можем найти, в других случаях истекают сроки привлечения к административной ответственности. Но больше половины таких водителей отвечают за свои правонарушения. Поэтому интернет-сообщения граждан – не пустая трата времени, результат есть.

– Как бороться с автохамами, которые по ночам ездят с включенной на полную громкость музыкой? Останавливают ли таких меломанов сотрудники ГИБДД? Является ли подобное поведение водителей нарушением республиканского закона о тишине?

– В законе о тишине есть определенные нюансы, привлечение таких водителей к административной ответственности возможно не во всех случаях. Тем не менее, если о таких водителях сообщают, сотрудники ГИБДД обязательно их остановят и как минимум проведут профилактическую беседу. В большинстве случаев это помогает – хотя бы на время.

– Какие участки концентрации ДТП остались в Сыктывкаре?

– Если в прошлом году в городе было десять таких участков, то в этом году их семь. Например, перекресток Октябрьский проспект – Петрозаводская, там часто случались столкновения. Мы изменили режим работы светофора, подобрать подходящий режим было непросто, но в конце концов разработали оптимальный вариант. Теперь на этом участке не возникают пробки, ДТП не случаются. Этот перекресток мы убираем из списка аварийных. Пытаемся сделать безопасными и другие участки: где-то необходимо дополнительное освещение, где-то перильные ограждения. По всем выявленным недостаткам выданы предписания для их устранения.

– Научились ли водители правильно ездить по кольцу на перекрестке Октябрьский проспект – Коммунистическая? В прошлом там возникало немало проблем.

– Мы ранее провели огромную разъяснительную работу, даже создали видеоролик с пояснениями, как двигаться по кольцу. На данный момент, я думаю, сыктывкарские водители уже научились. Но все же с начала года на этом участке произошло 28 ДТП – к счастью, без пострадавших. Эти ДТП не связаны непосредственно со схемой движения по кольцу. Причины аварий – либо превышение скорости, либо несоблюдение дистанции до впереди идущей машины, либо несоблюдение бокового интервала.

Хотя повторение никогда не лишне: совсем недавно к нам обратилась женщина с просьбой еще раз разъяснить правила проезда этого перекрестка. Мы дополнительно поместили информацию в интернет-изданиях и печатных средствах массовой информации.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по Сыктывкару