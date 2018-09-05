Конфликт перевозчиков в Сыктывкаре исчерпан

Об этом сообщил журналистам мэр города Валерий Козлов после общегородской планерки 5 сентября. По его словам, горожане и не заметили, что с 1 сентября в столице Коми действует новая форма транспортных перевозок.

– Мы расторгли действующий контракт с САТП-1 и заключили прямые договоры с САТП-1 и объединенным товариществом частных перевозчиков, – рассказал градоначальник. – Специальной комиссией была проделана большая работа. Теперь все водители имеют карты маршрутов, их работа соответствует действующему законодательству. Сделано это было на взаимовыгодных условиях и без срывов перевозок. До конца года будем работать в формате прямых договоров с перевозчиками. Параллельно уже идет разработка конкурсной документации на следующий год. Переход на новую схему прошел незаметно и снял все проблемы с маршрутными картами, у перевозчиков есть договор на медицинские обследования, на стоянку.

Напомним, конфликт назрел, когда вступили в силу изменения в ФЗ № 220, и договоры субподряда, которые перевозчики заключали с САТП-1, перестали быть легитимными. В то же время начались проверки автобусов, надзорные органы инициировали проверки по картам маршрутов. Отсутствие карты или невписание индивидуального предпринимателя в эту карту влекло штраф в пять тысяч рублей для водителя, 30 тысяч – для должностного лица и 300 тысяч – для юридического. В начале июня в знак протеста против ограничения своих прав частные перевозчики не вышли на линию. Тогда же была создана специальная комиссия по разрешению спора и налаживанию перевозок на законных основаниях.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА