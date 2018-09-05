Столица Коми готова к холодам

Коммунальщики Сыктывкара почти готовы к зиме, доложил начальник столичного управления ЖКХ Сергей Гонтарь на общегородской планерке в минувшую среду. По данным на 3 сентября, готовность жилищного фонда к зиме составила 83 процента.

– Приближаемся к финишной прямой и рассчитываем к 15 сентября эти работы завершить, – доложил главный коммунальщик города. – Готовность котельных составляет 94 процента, то есть из 34 котельных к запуску тепла готовы 32. Что касается тепловых сетей, они готовы на 99,5 процента. В полном объеме готовы водопроводные сети и на 99,45 процента канализационные сети.

Сергей Гонтарь рассказал также о долгах управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК перед ресурсоснабжающими организациями. Так, задолженность перед Комиэнергосбытом составила более 155 миллионов рублей. Более 560 миллионов компании задолжали за тепловую энергию.

– Население у нас исправно платит за коммунальные услуги, а вот откуда у управляющих компаний такие долги перед поставщиками, непонятно, – пришел в недоумение мэр Валерий Козлов. – Что касается готовности к зиме, погода, конечно, нам благоволит, но все же зима не за горами. Думаю, к 15 сентября мы завершим все работы и, надеюсь, не будет так, как в прошлом году, когда люди еще в течение двух-трех недель звонили в администрацию, жаловались, что где-то что-то не сработало, не греет и так далее.

По окончании планерки журналисты поинтересовались, имеют ли под собой основания слухи о том, что Валерий Козлов намерен оставить свой пост и покинуть Сыктывкар.

– Я уже говорил, что не комментирую слухи, но по факту вы же видите: я работаю, провожу планерку, готовлю город к зиме. Заявлений не писал. Но я человек команды: будет формализованное предложение – буду рассматривать, – уклонился от прямого ответа мэр.

Галина ГАЕВА

Фото Частник.ru