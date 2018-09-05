Республика представит «цифровую экономику»

Коми примет участие во Всероссийском конкурсе с лучшими практиками и инициативами социально-экономического развития.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Вопросы участия в конкурсе и сотрудничества с агентством глава Коми Сергей Гапликов обсудил с руководителем представительства АСИ в Северо-Западном федеральном округе Арзумом Арзуманяном, сообщает пресс-служба руководителя региона.

АСИ принимает заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов до 15 сентября.

– В прошлом году таких заявок по стране собрали более 300. Мы заинтересованы, чтобы от Коми поступило как можно больше инициатив. Я уверен: республике есть что предложить, – отметил Арзум Арзуманян.

Такими практиками, по словам представителя АСИ, может стать, к примеру, снижение тарифов на электроэнергию, улучшение городской среды или внедрение дизайн-кода городов. Далее реализация подобных проектов будет детально описана и представлена в «Магазине верных решений», что также может являться подспорьем в принятии управленческих решений на муниципальном уровне.

По словам первого заместителя министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексея Просужих, в этом году республика подает на конкурс 11 проектов в пяти номинациях.

В ходе рабочей встречи Сергею Гапликову был также представлен проект «Форсайт-навигация» – самый масштабный проект коллективного экспертного прогнозирования и проектирования экономически и общественно значимых стратегий развития регионов. Цель проекта – совместное проектирование дорожных карт отраслевого и территориального развития.

– Регионам предлагается пе-рейти от конкуренции к кооперации. На единой цифровой платформе собираются данные от субъектов, при помощи элементов математического моделирования выстраиваются кооперационные связи, – рассказал Арзум Арзуманян.

По его информации, суть платформы – не просто выстраивание статистических данных, а моделирование развития экономических ситуаций.

– Например, я хочу построить завод. Захожу на эту платформу, завожу данные и вижу, что произойдет с этим заводом через несколько лет, что произойдет с человеческими и природными ресурсами, с экономикой территории. Проект позволяет виртуально планировать. Таким образом, проект может стать инструментом для выработки правильных решений, – пояснил представитель АСИ.

Сергей Гапликов дал поручение администрации главы Коми рассмотреть возможность участия республики в этом масштабном проекте:

– Проект хорошо вписывается в стратегический майский указ президента России Владимира Владимировича Путина. Главой государства поставлена задача «прорывного» развития во всех сферах экономики, в том числе развития цифровой экономики. И создание такой единой системы даст четкое понимание роли каждого, кто обеспечивает ее стабильную работу и от кого зависит общий результат.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru