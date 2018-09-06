Республика Коми сохранит меры социальной поддержки для ветеранов труда с нынешнего возраста выхода на пенсию

В республике возраст для назначения мер социальной поддержки, установленных в регионе для отдельных категорий граждан, не изменится. Это означает, что, как и прежде, региональными льготами смогут воспользоваться выработавшие необходимый северный стаж женщины — с 50 лет и мужчины — с 55 лет, а также получающие пенсии за выслугу лет женщины — с 55 лет и мужчины — с 60 лет.

Законопроект внесли депутаты фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми. Документ разработан с учетом мнения президента России Владимира Путина, высказанного в его обращении к жителям страны 29 августа 2018 года.

Законопроект предусматривает предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граждан не в связи с назначением пенсии по старости, а при наступлении возраста, при котором появляется право на страховую пенсию по старости согласно федеральному закону «О страховых пенсиях» по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Законопроект касается интересов живущих в Республике Коми ветеранов труда и ветеранов военной службы, а также неработающих жителей республики, которые не меньше 15 лет проработали оленеводами и имеют право на страховую пенсию по старости.

Инициатива авторов проекта закона направлена то, чтобы оправдать социальные ожидания граждан этих категорий на получение мер соцподдержки, и связана с изменениями в пенсионной системе.

— Граждане этих категорий рассчитывали на соответствующие льготы. Поэтому предлагается сделать исключение и предоставлять им льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. Таким образом, ещё до назначения пенсии по старости, люди смогут получать льготы по оплате ЖКУ и положенные республиканские денежные выплаты, — пояснил один из инициаторов проекта, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Александр Макаренко.

Сейчас в Коми проживают более 57 тысяч ветеранов труда и ветеранов военной службы. Меры соцподдержки для них включают республиканскую ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату ЖКУ (в том числе членам их семей). Расходы бюджета республики на эти цели составляют на 1 августа 2018 года 536 млн. рублей.

Неработающие граждане, которые не менее 15 лет проработали оленеводами и имеют право на страховую пенсию по старости, получают единовременную социальную выплату в размере 5000 рублей. Численность получателей этой меры соцподдержки ежегодно составляет в среднем 150 человек.