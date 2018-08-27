У истоков зырянского парламентаризма

В преддверии Дня республики в Национальном музее Коми открылась выставка, рассказывающая о зарождении и становлении законодательного органа Коми, которому в этом году исполнилось 80 лет.

Как отметила, открывая экспозицию, директор музея Ирина Котылева, 1938 год, когда состоялись первые выборы в Верховный Совет Коми АССР, был годом массовых репрессий, и материалы о судьбах многих людей исчезли из архивов. Но, к счастью, подчас неожиданно, из небытия выплывают документы, относящиеся к тому времени. Они поступали в музей в 60-е, 70-е годы прошлого века, но наибольшее их количество – в 2000-е. Как правило, исторические реликвии из домашних архивов передают на хранение родственники государственных деятелей и парламентариев. Вот и на этот раз в канун открытия экспозиции документы о своем отце – депутате Верховного Совета Коми АССР первого созыва Сергее Карпове – музею подарила его дочь Алевтина Сергеевна Карпова.

– Неслучайно выставка открывается в дни празднования государственности Коми, ведь развитие республики и развитие коми парламентаризма – это два неразрывно связанных процесса, – подчеркнула председатель Госсовета Надежда Дорофеева и привела несколько исторических фактов.

Например, на первом пленарном заседании Верховного Совета Коми АССР депутаты заслушали вопрос о развитии транспорта на территории края – эта тема остается актуальной и поныне. Первым председателем парламента Коми был 32-летний ученый Питирим Размыслов. Свои обязанности он исполнял на общественных началах. Буквально через год, в 1939-м, молодой парламентарий выступил на областной партконференции с критикой власти, после чего был отстранен от должности. Он пережил немецкий плен, прошел лагеря ГУЛАГа, последние годы жизни посвятил науке.

Сенатор от Коми Валерий Марков обратил внимание гостей выставки на то, что избирательная система была в те времена достаточно специфической, но тем не менее она выдвигала передовиков труда и общественных деятелей, которые становились хорошими хозяйственными и партийными руководителями, что, конечно же, двигало развитие республики.

Экскурсию по экспозиции провела ее куратор, научный сотрудник Национального музея Коми Елена Морозова:

– Мы сегодня говорим о тех, кто стоял у самых истоков государственного строительства нашей республики. И начинать рассказ нужно с Дмитрия Яковлевича Попова – автора первой программы национально-государственной автономии для коми народа. Священник и поэт, Дмитрий Попов становится депутатом IV Государственной Думы Российской империи. Понимая, что теперь он представляет интересы целого народа, Дмитрий Яковлевич издает брошюру, где просчитывает, сколько будет стоить строительство дорог в Коми крае, сколько десятин леса для этого необходимо вырубить и как это скажется на развитии местной промышленности. Эти брошюры он подкладывал депутатам в расчете, что его выкладками кто-нибудь да заинтересуется.

В Госдуме Дмитрий Попов входил в партию прогрессистов. Когда случилась Февральская революция, он ее благословил. В 1918 году он «полевел», а к концу своей жизни стал «настоящим ленинцем». При этом известна фраза Попова о том, что зырянский парламент должен быть создан по типу Соединенных Штатов Америки. Однако если парламент будет «поступать неправильно», слушать его не стоит.

В голодном 1920-м Дмитрий Попов стал комиссаром по продовольствию – бывший священник лично участвовал в реквизиции монастырей, в том числе Ульяновского, сыгравшего не последнюю роль в его жизни и карьере. Умер Дмитрий Яковлевич рано – от сердечной недостаточности.

Еще одна легендарная личность, оставившая яркий след в событиях 1920-1930-х годов, – Дмитрий Александрович Батиев. В 1920 году он был назначен представителем Зырянского отдела при Наркомате по делам национальностей РСФСР, которым руководил нарком Иосиф Сталин. Спорить с Иосифом Виссарионовичем было уже в то время себе дороже, но Батиев тем не менее отстаивал именно самостоятельную парламентскую республику. И, что примечательно, Сталин с ним почти согласился. Он признал, что территориальное выделение Коми необходимо, правда, не в виде республики, а в виде автономной области.

В 1921 году на I Всезырянском съезде коммунистов в Усть-Сысольске Дмитрий Батиев выступил с докладом об образовании Коми автономной республики, в которую, по его задумке, должны были войти Усть-Сысольский уезд, коми волости близлежащих уездов, коми-пермяцкие волости, Большеземельская и Малоземельская тундры, низовья Печоры, близлежащие острова Северного Ледовитого океана и низовья Оби с находящимися там коми селениями. Фактически это означало объединение почти всего российского финно-угорского мира в одну территорию. Сохранилась батиевская карта Коми края – не политическая, не экономическая и не административная. Правильнее было бы назвать ее картой мечты Батиева. Здесь есть выход к морю, огромное количество автомобильных и железных дорог, масса полезных ископаемых. Неудивительно, что включение в 1929 году Коми АО в Северный край Батиев воспринял как личную трагедию и жестко критиковал это решение.

В 1933 году Дмитрий Батиев в числе 30 человек был арестован по так называемому делу угро-финских народов. На допросе он признался, что он и иже с ним готовили вооруженное восстание в Коми области, хотели объединиться в отдельную территорию и выйти под протекторат буржуазной Финляндии. Тюремный срок отбывал в Ухтпечлаге. Батиева арестовывали трижды, его расстреляли 22 ноября 1941 года на рассвете – в 4 часа 10 минут.

Республика не забыла заслуги Дмитрия Батиева – в 2011 году ему первому (посмертно) было присвоено высшее почетное звание «Почетный гражданин Республики Коми». Удостоверение №1 представлено в выставочной витрине.

Необходимость создания федеративной республики отстаивал не только Батиев. Об этом же говорил и возглавивший в 1921 году Коми ревком Дмитрий Селиванов, но тоже не был услышан Москвой – в том же году издается декрет о создании Коми автономной области.

В 1929-м, когда Коми АО входила в состав Северной области с центром в Архангельске, в бюджет края перестали поступать деньги. Они все уходили либо в Архангельск, либо в Москву. И тогда председатель Коми облисполкома Иван Егорович Коюшев на одном из пленумов в Москве выступил с докладом, заявив, что это нарушение национальных прав малых народов. После этого деньги вернули в бюджет, правда, уже в следующем году. Иван Коюшев тоже не избежал репрессий – был арестован, прошел через лагеря, о чем в 1980-е годы оставил воспоминания. Он записывал их в обычных школьных тетрадках. Здесь рассказывается о его встрече с Лениным, о ситуации в лесной промышленности – единственной, которая была развита в Коми на тот момент, о полезных ископаемых и о своих жизненных перипетиях и испытаниях.

Представлены на выставке и воспоминания Федора Гавриловича Тараканова, возглавлявшего в конце 1920-х – начале 1930-х Коми облисполком. Например, он описал, как проходило одно из партийных собраний, кто из ораторов говорил скучно, а кто интересно. В 1937 году Федор Тараканов был арестован. Один из разделов в его сборнике «Годы испытаний» называется «Застенки» и описывает, как это все происходило. В сыктывкарской тюрьме и в Ухтпечлаге он встречается с людьми, с кем когда-то устанавливал власть. В частности, его сокамерниками оказались арестанты по знаменитому Ленинградскому делу.

В 1936 году Коми автономная область стала Коми автономной советской социалистической республикой, в следующем году была принята Конституция Коми АССР, появилась необходимость в парламенте. На выставке представлены материалы о трех депутатах Верховного Совета Коми АССР первого созыва. Всего же депутатский корпус насчитывал 79 человек.

Старейшим парламентарием первого созыва был Герой Социалистического Труда, орденоносец Иван Ильич Косолапкин, прибывший в Коми край в составе геологоразведочной экспедиции ОГПУ. Именно он заложил традицию открывать первое заседание каждого нового созыва с приветствия старейшего депутата.

Один из первых нефтяников был сполна обласкан властью. Среди документов, представленных в экспозиции, есть, например, грамота на право ношения знака «Ударнику-ухтинцу». Для Ухтинского района и для нефтяной промышленности это фактически орден Трудового Красного Знамени. Знак был учрежден в 1936 году, и практически сразу же им наградили Ивана Косолапкина. Его именем были названы самолет и улица в Ухте.

Организаторы выставки посчитали необходимым поподробнее рассказать и о председателе президиума Верховного Совета Коми АССР Геннадии Васильевиче Ветошкине. Это был один из самых грамотных людей в парламенте – до избрания в Верховный Совет он работал учителем, агрономом, учился в юридическом вузе, а на момент выборов руководил совпартшколой. В годы Великой Отечественной войны Геннадий Ветошкин руководил республикой, занимался снабжением 38 городов нефтью и газом, сопровождал на фронт поезда с подарками, бывал в блокадном Ленинграде. В 1947 году Ветошкин решил баллотироваться в депутаты Верховного Совета Коми АССР второго созыва, но поскольку в те годы существовало правило рокировки, его перебросили в Якутию, а из Якутии в Архангельскую область и тоже на руководящие посты.

Следующий стенд посвящен рядовому депутату, лесорубу-стахановцу Сергею Михайловичу Карпову. Отслужив в погранвойсках, он вернулся на родину, и его сразу назначили председателем сельсовета. После избрания депутатом 26-летнего Сергея Карпова пригласили на работу в Президиум Верховного Совета Коми АССР, где он возглавил приемную Геннадия Ветошкина. Эта должность требовала соответствующей подготовки, и молодой парламентарий начинает обучаться грамоте. Когда в 1939-м началась советско-финская вой-на, младший командир запаса Сергей Карпов попросился на Кольский фронт, но его не отпустили. Воевать ему практически на этом же самом участке довелось уже в Великую Отечественную. В одном из боев 6 февраля 1942 года Сергей Карпов погиб. Известно место его захоронения и перезахоронения.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА