В школу по всем правилам

С 27 августа в Коми сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Внимание – дети», приуроченное к началу нового учебного года.

Его цель – восстановить у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха, напомнить водителям, что в первые дни сентября надо соблюдать особую осторожность. О том, как снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения столичного отдела ГИБДД Алексей Туров сообщил, что с начала 2018 года в Сыктывкаре в авариях пострадали 37 детей, один ребенок погиб. С участием детей-пешеходов произошло 18 ДТП, из них на пешеходных переходах – 12. Наблюдается рост аварий, в которых травмы получили дети-пассажиры – 13 случаев (за аналогичный период прошлого года – пять).

В аварийные ситуации чаще попадают дети в возрасте 10-12 лет, при этом мальчики страдают в два раза чаще, чем девочки. По статистике, самый аварийный день недели для детей – пятница. Реже всего несовершеннолетние получают травмы в авариях по вторникам.

В ходе традиционных проверок школ и детских садов перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД уделили особое внимание организации в учреждениях работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В каждом образовательном учреждении есть утвержденный паспорт дорожной безопасности для эффективного обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения, изучению безопасных маршрутов движения из дома в образовательное учреждение и опасных мест на проезжей части дороги.

В каждой образовательной организации размещены информационные стенды-схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом – школа – дом» и «Дом – детский сад – дом» для дополнительной работы с детьми и родителями. Везде имеются элементы обучающей и предметно-развивающей среды, такие как площадки по ПДД, обустроенные на территориях школ и детских садов, на уличных верандах детских садов, мини-улицы в школьных рекреациях, групповые уголки с разнообразными настольными играми, макетами городской среды, светофорами, дорожными знаками и элементами дорожной инфраструктуры.

Как пояснил Алексей Туров, чаще всего дети получают тяжелые травмы в авариях, когда пытаются перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Несмотря на масштабную профилактическую работу, которая начинается еще в детском саду, основная роль в обучении ребенка правилам дорожного движения все же принадлежит родителям. Именно они в первую очередь должны формировать у детей навыки правильного поведения на дорогах, в том числе и личным примером.

Также сотрудники ГИБДД призвали жителей республики заранее приобрести для своих детей световозвращающие элементы (фликеры). Как отметил Алексей Туров, сейчас нет дефицита фликеров, их продают во многих торговых точках: в любых магазинах, на автостоянках, в гипермаркетах. Стоимость нашивки или браслета-световозвращателя невелика, но в темное время суток этот аксессуар может спасти ребенку жизнь.

К новому учебному году сотрудники ГИБДД Сыктывкара подготовили для школьников закладки с перечислением основных правил дорожного движения.

Людмила ВЛАСОВА