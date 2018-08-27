На учебу в Ухту ради престижной работы

На территории Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей реализуется крупный инвестиционный проект – строительство газопровода «Ухта – Торжок II». В очень скором времени в ряды персонала, обслуживающего этот объект, вольются и выпускники Ухтинского государственного технического университета – одного из опорных вузов ПАО «Газпром».

В одной из школ поселка Шексна Вологодской области появился специализированный класс, который курируют газовики. С большой долей вероятности его выпускники будут поступать в вузы на востребованные на предприятии специальности. В этом году к активной работе с вологодскими школьниками подключился и УГТУ.

Как рассказал «Республике» начальник Приводинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» Олег Видман, на работу в возглавляемое им подразделение приходит не только местная молодежь, но и ребята из Котласа, Великого Устюга, Красавино, причем почти все новые специалисты – выпускники УГТУ.

– Люди из наших мест хорошо знают об этом учебном заведении, оно пользуется достаточно высоким спросом у выпускников школ, – пояснил Олег Видман. – В связи с этим дефицита в кадрах у нас нет, мы их черпаем в Ухтинском университете. Большинство из наших ребят идет в УГТУ с целью вернуться на родину и устроиться к нам на работу. Конечно, регулярно получается так, что претендентов больше, чем мы можем взять к себе. Если парень или девушка успешно, с высокими баллами сдали вступительные экзамены, они приходят к нам, и мы даем им направление для обучения с гарантией трудоустройства на наше предприятие. Когда приходят выпускники с хорошими дипломами, которые не являются нашими направленцами, мы проводим с ними собеседование и принимаем решение поставить их в наш кадровый резерв.

Текучесть кадров на предприятии не превышает одного процента, вакансии появляются в связи с уходом сотрудников на пенсию и расширением производства. Например, сейчас строится вторая нитка газопровода «Ухта – Торжок», это один из приоритетных для страны промышленных инвестиционных проектов, который требует квалифицированных сотрудников как на территории Коми, так и в Архангельской и Вологодской областях. При этом молодым специалистам нужно быть готовыми, что им придется начинать с самых низов – с рабочих профессий, чтобы узнать производство досконально.

– Ознакомление с профессией начинается еще со школьного возраста, наши специалисты регулярно выезжают в учебные заведения, проводят там занятия, ученики приезжают к нам на экскурсии. Студенты проходят у нас практику в течение трех лет. Во время учебы многие получают и рабочую профессию, по которой они у нас работают в первые годы, – рассказал Олег Видман. – Нужно пройти все ступеньки, узнать весь технологический процесс с нуля. Некоторые не сразу понимают, что это им же на пользу, но я сам такой же был. Пришел после университета, а меня принимают в слесари. Я: «Да вы что?! У меня красный диплом! Я – инженер!» Но ничего, проработал полтора года слесарем.

Со школьной скамьи к работе в газовой промышленности готовят и в Шексне Вологодской области. В прошлом году в Устье-Угольской школе открылся первый в регионе «Газпром-класс». Подобные есть в разных регионах России, в том числе и в Коми – в Ухте на базе технического лицея имени Геннадия Рассохина. Хорошим показателем считается, если не менее 80 процентов его выпускников потом поступают в технические вузы.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gazprom.ru