Подозрительный предмет: что с ним делать?

Редакция газеты «Республика» продолжает цикл публикаций «Будь бдителен», посвященных антитеррористической тематике.

Казалось бы, российские граждане давно свыклись с существованием терроризма как явления. На вокзалах и в аэропортах регулярно напоминают об угрозе террористического акта и подозрительных находках, а также рекомендуют обращать внимание на подозрительных людей.

Однако признаки подозрительности могут указывать и на невинно забытую сумку, и на выброшенную у магазина коробку. Тем не менее при обнаружении подозрительных вещей специалисты республиканской Антитеррористической комиссии рекомендуют обращать внимание на следующие обстоятельства:

– отсутствие у предмета явного хозяина;

– предмет относительно большой, так как цель террористов – поразить взрывом как можно большую площадь;

– предмет имеет металлические детали, провода;

– на нем прослеживается изолента или скотч;

– предмет издает звуки – тиканье или звуки электронных устройств.

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и др.

При обнаружении подозрительного предмета в подъезде своего дома опросите соседей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

Не прикасайтесь к найденному предмету, не вскрывайте и не передвигайте находку. Также не пытайтесь самостоятельно избавиться от предмета (закопать в землю, выбросить в водоем) или обезвредить его.

Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Исключите пользование сотовыми телефонами непосредственно вблизи предмета, а также других электронных устройств и радиоприемников, чтобы не спровоцировать детонацию.

Об обнаружении данных предметов сообщайте в органы внутренних дел или в службу 112. И обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел, чтобы указать все обстоятельства обнаружения опасной находки.

Подготовила Лина ПЕРОВА