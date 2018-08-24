Газотранспортники выставляют курилки за ворота

Слова о том, что курение может стать причиной тяжелых болезней или смерти не только самого курильщика, но и тех, кто живет и работает рядом с ним, давно стали расхожими. Но на промышленных предприятиях они обретают новое значение, искра от сигареты может привести к взрыву, крупной аварии с массовой гибелью людей. Поэтому на производственных объектах правила, касающиеся курения, всегда строгие.

Особенно строги такие регламенты на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта». И это вполне логично: газ одорируется, то есть приобретает характерный неприятный запах только перед подачей к потребителю, а до этого он ничем не пахнет. Утечку можно обнаружить лишь газоанализатором, и невнимательность вкупе с сигаретой могут спровоцировать катастрофу.

Правила для курильщиков у газотранспортников жесткие и единые для всех подразделений и объектов. В частности, курилки в прямом смысле этого слова выставляют за дверь. В помещениях нельзя курить нигде – ни на производстве, ни в жилых вахтовых или гостиничных комплексах. Строго регламентировано расположение мест для курения, например, они запрещены в диаметре 20 метров от проходной.

До недавнего времени запреты на курение в помещениях обходили те, кто пользовался электронными сигаретами или парогенераторами (вейпами), но на днях генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский подписал приказ, приравнивающий такие устройства к обычным сигаретам.

– Уже доказано, что электронные сигареты тоже могут создать искру. И противопожарная сигнализация на них реагирует, – пояснил заместитель главного инженера по охране труда Юбилейного ЛПУМГ Алексей Гинтов. – Теперь и таким курильщикам нужно ходить на улицу в специально отведенные места. Сейчас на нашей территории пять курилок, но мы планируем довести их число до нуля, оставить одну уже за границей нашего объекта. Это будет правильно с точки зрения безопасности. К тому же число курильщиков у нас год от года сокращается. Среди молодежи практически никто не курит, в основном эта вредная привычка осталась у сотрудников, которые уже в годах, – если с сигаретой много лет, бросить трудно. Кстати, все курилки изнутри оклеены листовками, плакатами о вреде курения. Возможно, это способствует сокращению числа курильщиков, но самый лучший метод, я думаю, это личный пример.

Алексей Гинтов рассказал о коллеге, который бросил курить после того, как попробовал сдать нормы ГТО. Считал себя вполне спортивным, но во время занятий начал задыхаться, кашлять, не успевать за некурящими сотрудниками. И для него это стало самой наглядной антитабачной пропагандой.

О пользе спорта в борьбе с курением говорят и газотранспортники из Урдомы.

– На нашем объекте сейчас работает 35 человек, курящих только шесть, думаю, станет еще меньше. В этом году одного уже убедили бросить, – пояснил начальник шестого цеха компрессорной станции «Новоурдомская» Евгений Цывцын. – Мы все здесь активно занимаемся спортом, и когда приходит новый сотрудник, он, как правило, тоже начинает интересоваться спортом, потом, глядя на нас, и курить бросает. Сам я, кстати, никогда не курил.

– Среди молодежи сейчас вообще курить стало не модно, появилась ориентация на здоровый образ жизни, – считает начальник Урдомского ЛПУМГ Андрей Шабанов. – Но и среди старшего поколения у нас курящих мало. Важно, что среди руководства человек с сигаретой – это большая редкость.

Что касается самых северных подразделений предприятия, то там с табаком в считанные недели прощаются даже самые упорные курильщики: зимой на Ямале или в Воркуте температура ниже минус сорока опускается, и на улице сигареты буквально к губам примерзают. В таких условиях желание подымить исчезает само собой.

Анна ПОТЕХИНА

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