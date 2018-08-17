В Госсовете новый представитель главы республики

Глава Коми Сергей Гапликов произвел кадровые перестановки. На должность постоянного представителя главы Коми в Государственном Совете республики назначена Александра Бушуева. Соответствующее распоряжение руководитель региона подписал 16 августа.

На этот пост Александра Бушуева переходит с должности начальника управления информационного обеспечения администрации главы республики. Ее предшественник Дмитрий Толстов освобожден от должности постпреда главы в парламенте Коми распоряжением от 15 августа. Распоряжения вступили в силу со дня их подписания.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК