Академику Асхабу Асхабову – 70

Академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института геологии КНЦ УрО РАН, доктор геолого-минералогических наук Асхаб Асхабов отмечает свое 70-летие.

17 августа юбиляра чествовали на совместном заседании ученого совета Института геологии, президиума и ученого совета Коми научного центра. От имени главы региона Сергея Гапликова поздравительный адрес Асхабу Асхабову вручил зампред правительства Республики Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов.

«Вы всегда были преданны и верны выбранному пути настоящего ученого и истинного патриота. За годы работы вы проявили себя как талантливый исследователь, крупнейший специалист в области минералогии, грамотный руководитель и организатор. Неравнодушный человек и видный общественный деятель, вы приняли самое активное участие в работе республиканского отделения Русского географического общества и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях, мира, добра и благополучия!» – отмечено в поздравлении.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК