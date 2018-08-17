Отопительный сезон начнется в срок

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие во всероссийском видеоселекторном совещании с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, в ходе совещания обсуждалась подготовка предприятий ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

В республике утвержден комплексный план мероприятий подготовки к предстоящему отопительному периоду. В соответствии с ним подготовлено 60 процентов котельных коммунального назначения (232 котельные из 386 единиц), 52 процента объектов жилищного фонда (9,68 миллиона квадратных метров из 18,6 миллиона квадратных метров), 91 процент тепловых сетей (1793,1 км из 1976,7 км), 70 процентов водопроводных сетей (1845,1 км из 2627,0 км).

Заменено 52 процента ветхих тепловых сетей от планового показателя (20,88 км из 40,0 км), 40 процентов ветхих водопроводных сетей от плана (18,1 км из 44,8 км).

Продолжается формирование необходимых запасов топлива. В настоящее время запасы топлива составляют: 46,7 тысячи тонн угля, или 75 процентов от плана; 13,9 тысячи кубометров дров (щепы), или 65 процентов от плана; 16,9 тысячи тонн мазута (нефти), или 153 процента от плана.

Лина ПЕРОВА

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