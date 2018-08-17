Комфорт – в приоритете

В Коми благоустроено 11 территорий. В 72-х дворах и на 44-х общественных пространствах работы еще ведутся. О ходе реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды главу региона Сергея Гапликова проинформировал заместитель председателя правительства республики – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев, сообщает пресс-служба главы Коми.

В Сыктывкаре более комфортными стали сквер за Стефановской площадью, пешеходная часть улицы Кирова рядом с Кировским парком и пешеходный спуск по улице Слободской в Эжве. В селе Сизябск Ижемского района обновлены площадка возле памятника участникам Великой Отечественной войны и общественные территории по улицам Чупрова и Курьядор. В сельском поселении Чиньяворык Княжпогостского района благоустройство идет самыми быстрыми темпами. Здесь уже завершены работы в трех дворах из пяти, вошедших в программу благоустройства. Также выполнены все запланированные работы в Сквере памяти.

Как отмечает министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК Константин Лазарев, в августе все муниципалитеты республики приступили к активной реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участники проекта стремятся завершить работы, пока позволяют погодные условия. Кроме того, как отмечают руководители администраций, хочется, чтобы жители успели оценить проведенные работы уже этим летом.

Так, в селе Нившера Корткеросского района установлен новый мемориальный комплекс, на прилегающей территории уложена брусчатка и поставлены скамейки и урны. А к самому комплексу теперь ведет новый пешеходный мост. Торжественное открытие комплекса состоится 18 августа.

– Люди охотно участвуют на всех этапах проекта. И это главное. Необходимо поддерживать этот интерес, реагировать на замечания и предложения граждан, если таковые поступают в процессе реализации, учитывать общее восприятие жителями того, как преображается окружающая территория. Тогда и чувство сопричастности будет побуждать нас беречь результат, достигнутый совместными усилиями, – отметил Сергей Гапликов.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Коми второй год подряд.

В 2018 году в программу включены 45 муниципалитетов Коми. В рамках проекта будут благоустроены 87 дворовых территорий, 60 общественных пространств и один городской парк. Минувшей весной жители республики в ходе общественных обсуждений определили, какие парки, скверы, набережные необходимо обустроить в первую очередь. Дворовые территории включены в муниципальные программы благоустройства 2018 года по заявкам жителей многоквартирных домов.

Всего в этом году на реализацию проекта в Коми направлено свыше 218 миллионов рублей. Из них более 56 миллионов выделяются из республиканского бюджета.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru