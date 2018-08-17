Биатлон в Коми поддержат на высшем уровне

16 августа в Сыктывкаре побывал президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчев. Гость посетил биатлонное стрельбище на стадионе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте, пообщался со спортсменами и руководителями спортивной отрасли региона, а также встретился с главой Коми Сергеем Гапликовым.

На биатлонном стрельбище, открытом в 2011 году после долгих лет строительства, Владимир Драчев побывал во время региональных баталий по летнему биатлону. В последний раз он был здесь в восьмидесятые годы прошлого века, когда занимался лыжными гонками и выступал за сборную Карелии. Позже Владимир Драчев переквалифицировался в биатлониста и добился больших высот, став серебряным призером Олимпийских игр в Лиллехаммере в 1994 году. Особенно теплой на стадионе в Выльгорте стала его встреча с другом – олимпийским чемпионом Василием Павловичем Рочевым.

Наблюдая за состязанием лучших биатлонистов Коми, гость напомнил, что 25 апреля министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о базовых видах спорта. Таким утвердили биатлон в Коми, но пока настоящих больших звезд в этом виде спорта северная республика не дала. Одной из причин является затянувшаяся реконструкция биатлонного стрельбища. Сооружение изначально сдали с недоработками, в частности специалисты отмечали неправильный уклон поля стрельбища. Этот и другие вопросы президент Союза биатлонистов России обсуждал на официальном рауте у главы Коми Сергея Гапликова.

Руководитель республики напомнил, что Коми воспитала много прославленных лыжников и на базе республиканского лыжного комплекса будет проходить много соревнований российского и международного уровней:

– Уверен, что и в биатлоне наши спортсмены тоже смогут себя проявить. И с вашим участием, поддержкой мы добьемся в этой работе качественных результатов.

Сразу после встречи с руководителем региона гость пообщался с журналистами. Он отметил, что был приятно удивлен высокой осведомленностью главы республики в вопросах биатлона. Владимир Драчев выразил надежду, что биатлонное стрельбище на стадионе в Выльгорте доработают до уровня современных стандартов:

– Проектно-сметную документацию скоро сдадут на экспертизу. Надеемся, что все сроки выдержат, и если к концу года проект пройдет экспертизу, то мы сможем на региональном и федеральном уровнях поддержать его. На 2019 год, как я понимаю, уже определенная сумма в регионе выделена. Если все будет хорошо, то при поддержке комитетов Госдумы по развитию спорта и по бюджету сможем стадион полностью финансово обеспечить.

Говоря о предстоящих работах, он отметил, что необходимо реконструировать трибуны, лыжероллерные трассы и специальные помещения. Важным моментом является прокладка новых лыжных трасс именно для биатлона, потому что на одной и той же трассе представителям двух видов спорта соревноваться и тренироваться некомфортно.

Также Владимир Драчев обратил внимание на то, что для развития в регионе одного из самых популярных видов спорта в России важно создавать массовость, а для этого нужно делать упор на пневматический биатлон:

– В каждом регионе должно быть не одно, а несколько пневматических стрельбищ. Мы эту работу уже начали. Идут работы в Вологде, Карелии, Пскове, на Алтае. Работа несложная, денег требует немного. Союз биатлонистов России берет на себя установки, оружие, коврики, а техническую работу регион проводит сам. Это небольшие деньги, в районе пятисот-шестисот тысяч рублей. Чтобы не проводить лишние аукционы, мы берем на себя закупку оборудования и будем дальше раздавать его по регионам. Так сможем массово привлечь детей к занятиям этим видом спорта, причем даже в самых отдаленных районах.

Отвечая на вопрос о том, есть ли Коми среди перечисленных регионов, Владимир Драчев заверил, что появиться в этом списке не так уж сложно – нужна только воля местного руководства:

– Вот недавно к нам пришло письмо от мэра Вологды, и специалисты сразу туда выехали. Они сейчас там работают. Нужно только место и желание. Место найти легко, ведь это может быть практически любой стадион, даже легкоатлетический.

Появление юных звездочек биатлона в Коми (на чемпионат мира по летнему биатлону в Чехию в составе сборной России на следующей неделе отправляются две спортсменки из Коми – Анастасия Рудакова и Юлия Сидоркина) Владимир Драчев прокомментировал сдержанно. Он подчеркнул, что биатлон – это прежде всего зимний вид спорта, а летний биатлон лишь способствующее звено в его развитии, ведь он доступнее для масс, заниматься им гораздо проще.

– Оценку нашей работе дают по количеству завоеванных медалей сборной России по биатлону. Но базовая работа для этого проходит как раз в регионах, этим мы и занимаемся, то есть идти к медалям начали снизу, – заключил Владимир Драчев.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы Минспорта РК