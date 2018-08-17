Шахтеров поздравит Александр Розенбаум

В Воркуте пройдет целый ряд спортивных и развлекательных мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику горняков.

Сотрудники АО «Воркутауголь» примут участие в чемпионате по деловой игре «Угледобыча», интеллектуальном состязании по спортивному «Что? Где? Когда?», беговом фестивале «Ш-Трек». Накануне Дня шахтера состоятся также открытые ночные турниры по различным видам спорта.

24 августа программу праздника откроет традиционный велопробег «Вахта памяти». Спортсмены посетят все мемориалы погибшим горнякам, возложат цветы и поставят свечи. А вечером на торжественном собрании во Дворце культуры шахтеров будут чествовать заслуженных угледобытчиков.

– В этом году мы отмечаем 25-летие компании «Северсталь» и 15 лет ее присутствия в Воркуте и, конечно, 75-й день рождения нашего любимого города. Эти значимые даты красной линией пройдут по всей нашей праздничной программе, – рассказала порталу «Моя Воркута» руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Мы подготовили много сюрпризов для горняков и жителей Заполярья. И центральное событие – большой концерт Александра Розенбаума, любимого исполнителя миллионов россиян.

В субботу, 25 августа, в полдень шахтеры Воркуты пройдут парадом по центральной улице города, а затем выступят в уже традиционной профессиональной эстафете «Горняцкое пятиборье». Концерт Александра Розенбаума начнется в 19.00 на площади Центральной. После мэтра выступит уже известная воркутинцам кавер-группа «Жюль Верн», которая исполнит мировые и российские хиты. Венчать торжества будет роскошный салют.

Лина ПЕРОВА

Фото kudago.com