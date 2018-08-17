Оленина из Коми станет экспортным товаром

Оленеводческое хозяйство Республики Коми планирует поставку оленины в Финляндию. Об этом заявил зампред правительства РК – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев на совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которое прошло в режиме видеоконференц-связи под председательством директора департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России Дмитрия Краснова, сообщает пресс-служба минсельхоза.

– Мы рассматриваем перспективу развития данного направления в регионе за счет реализации новых инвестиционных проектов. ПСК «Оленевод» планирует поставки оленины в Финляндию начиная с 2019 года – по 20 тонн ежегодно, – отметил Анатолий Князев.

По словам главы регионального минсельхоза, предложения о включении производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод» в перечень потенциальных экспортеров животноводческой продукции региона уже направлены в адрес Министерства сельского хозяйства России.

Понимая, какую ценность имеет оленеводство для Севера, правительство республики оказало инвестиционную помощь оленеводческим хозяйствам. СПК «Оленевод» помогли с приобретением холодильного оборудования, что фактически спасло предприятие от убытков.

– Считаю, хозяйствам, которые готовы развиваться, необходимо помогать. СПК «Оленевод» намерен построить современный пункт переработки. Готовится проектно-сметная документация. Мы будем искать возможность поддержать проект, – отметил Анатолий Князев, побывав на предприятии и приняв участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню оленевода, которые прошли в тундре.

Лина ПЕРОВА

Фото yamal-region.tv