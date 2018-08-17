Светлана Скрипилова: «Задача «Матö» – сделать продукты Коми ближе к покупателю»

4 августа в Санкт-Петербурге открылся первый магазин региональной торговой сети «Матö» («Близко»), созданной в 2016 году в Республике Коми специально для того, чтобы помочь со сбытом продукции региональным сельхозпроизводителям. О том, как развивается сеть, как налажено сотрудничество с крупными поставщиками и фермерскими хозяйствами, «Республике» рассказала председатель правления этого потребительского кооператива Светлана Скрипилова.

– Сколько магазинов сейчас входит в региональную торговую сеть?

– В сеть входит девять магазинов «Матö». Пять в Сыктывкаре, два в Усинске, один в Объячево и еще один в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что магазин «Матö» в городе на Неве открылся буквально на днях, продукция региональных производителей представлена была уже с февраля на ярмарке «Вкусный Север», организованной представительством нашего региона в СЗФО на базе Торгового Дома Республики Коми.

– Как наши сельхозпроизводители обычно приходят в торговую сеть, вы их приглашаете или они сами предлагают свою продукцию? Есть ли какие-то сложности в сотрудничестве?

– Крупных сельхозпроизводителей в нашей республике на пальцах пересчитать можно, они заинтересованы в увеличении сбыта своей продукции, и сложностей в сотрудничестве практически не возникает. В процессе совместной работы они активно предлагают новинки, совершенствуют технологию, работают над упаковкой, делая свой продукт более привлекательным. Малый бизнес часто приходится уговаривать, процесс переговоров затягивается и порой надолго. Например, на днях нам привезли на дегустацию продукцию одного производителя из Прилузского района – кондитерские и молочные изделия. Мы на них года полтора назад выходили, предлагали, а в ответ – тишина. Присматривались, наверное, к нам. А сейчас сами предложили свою продукцию. И так происходит довольно часто.

Сложности в сотрудничестве обычно у нас возникают с небольшими фермерскими хозяйствами. Нередко сталкиваемся с тем, что они то не вовремя товар привезут, то в меньших объемах, чем мы договаривались, то не в полном ассортименте. Причем происходит такое порой без всяких объяснений и обоснований. Для нас это критическая ситуация – место на полке, зарезервированное под данный товар, остается пустым, а покупатель, который идет за этим продуктом, его не находит.

– Подобные претензии к нашим некрупным производителям нередко высказывают и другие торговые сети – не соблюдаются сроки, объемы поставок, этим они и объясняют свое нежелание работать с местным сельхозбизнесом. Получается, «Матö» наступило на те же грабли?

– Ресурсами крупных производителей была специально создана торговая площадка для тех производителей, кто по тем или иным причинам не может выйти на поставки в федеральные сети, для тех, кто сетует, что розница неохотно берет продукцию местного производства. И то, что мы сталкиваемся с несоблюдением договорных условий нашими производителями – своеобразная лакмусовая бумажка для них, свидетельствующая, готовы ли они к поставкам в крупные розничные сети, готовы ли они отвечать за взятые на себя обязательства.

Рынок насыщен разного рода продуктами в разных ценовых сегментах, но сегодня покупатель голосует рублем за местный продукт, свежий, качественный, произведенный в Коми. Наша республика производит неширокий ассортимент, но он есть, и он наш, будет очень горько потерять этот спрос из-за неответственности и разгильдяйства.

– У вас уже сложился основной костяк производителей, которые регулярно наполняют полки торговой сети?

– Всего у нас около шести десятков республиканских поставщиков-производителей, но постоянно с нами работают чуть больше сорока. Остальные – сегодня поставил продукцию, завтра – нет. В договорах прописаны штрафные санкции, но мы их пока не применяем, потому что мы в первую очередь проект правительственный, наша цель – дать местному бизнесу возможность реализовывать свою продукцию, а покупателю – приобрести качественный, экологически чистый продукт. И мы придерживаемся этой цели.

– А по каким причинам поставщики перестают с вами сотрудничать?

– Контрагенты выбывают обычно, если предприятие перестает существовать. Например, был замечательный производитель кондитерских изделий из Сосногорска, его продукция нравилась покупателям. К сожалению, предприятие закрылось. Бывает, что продукция того или иного поставщика исчезает с наших полок, если он вовремя не предоставил документы, подтверждающие, что товар безопасен для потребителей. Изначально такие документы были, а потом срок их действия истек, новые вовремя не оформили, и мы вынуждены приостановить поставки. Это еще одна проблема работы с мелкими поставщиками, не готовят они оперативно базу для завтрашнего дня.

– Делая покупки в «Матö», столкнулась с такой проблемой: один и тот же продукт от одного и того же производителя, купленный в разные дни, оказался на вкус разным, и качество отличалось. С чем это связано?

– Это тоже беда малого бизнеса. Дело в том, что жесткий контроль качества у нас есть только у крупных производителей. У них контролируется все, начиная с сырья, заканчивая доставкой в магазин. У мелких производителей такого нет, вот и выходит – сегодня с перчинкой, завтра с горчинкой. Требуешь объяснений, отвечают: «Ой, у нас в тот раз сырье было другое, вот и получилось иначе». Поэтому по максимуму отслеживаем качество такой продукции сами.

– Не так давно ваша торговая точка открылась в гостинице в самом центре города. Этот магазин рассчитан в первую очередь на гостей республики? Его ассортимент как-то отличается от других «Матö»?

– Ассортимент этого магазина сформирован с учетом потребностей гостей столицы, здесь более широкий выбор деликатесов севера и сувенирной продукции. В целом мы придерживаемся того, чтобы во всех магазинах сети ассортимент был одинаковый, как и цены. Деликатесы из оленины, в том числе в пергаментной упаковке, иван-чай в изумительных коробочках и туесах, ягоды и грибы в ярких и удобных контейнерах, настойки на северных травах и ягодах и многое другое – все для того, чтобы Север запомнился качественными, натуральными, вкусными и полезными продуктами.

– Часть местной продукции действительно приятно купить в качестве сувенира из Коми, поскольку не только сам товар оригинальный, но и упаковка симпатичная. К сожалению, далеко не у всех наших производителей так.

– Многие производители понимают, что товар надо подать в первую очередь «лицом», и постоянно работают над упаковкой. Хотелось бы отметить предпринимателя из села Ыб Катерину Модянову, в Санкт-Петербурге ыбский иван-чай у нас буквально с руками отрывают, когда видят красивые коробочки с «окошками», через которые проглядывают натуральные ягодки брусники, морошки, добавляемые в чай. Есть и те, кто предпочитает не вкладываться в упаковку, но это, скорее, связанно со значительными финансовыми затратами по данному направлению.

– Сельские производители мяса очень часто жалуются, что им стало трудно продавать свою продукцию после того, как исчезли сыктывкарские ярмарки на площади «под часами». В то же время у вас в магазинах охлажденного мяса от фермеров что-то не попадается. Почему они не пользуются вашей площадкой?

– Для реализации мяса в рознице необходимы документы, подтверждающие безопасность продукции. Оформление их затратно и по деньгам, и по времени, не всякий фермер на это готов пойти. Второй момент – желание фермеров поставлять туши, но для предпродажной подготовки такой продукции требуется специализированное помещение, наши магазины не имеют таковых. В нашу сеть поставку охлажденной телятины осуществляет фермерское хозяйство Татьяны Костылевой из Межадора. Товар всегда свежий и в широком ассортименте.

– Есть мнение, что «Матö» не самый дешевый магазин, по этой причине малообеспеченные люди предпочитают федеральные сети. Вы с этим согласны?

– Наши магазины не имеют высоких цен на продукты базовой потребительской корзины: молоко, хлеб, бакалея, овощи порой дешевле, чем в соседних магазинах. Постоянные акции дают возможность нашим покупателям приобрести товары по очень интересным ценам. Но если судить о ценообразовании в сети по деликатесам из оленины или по речной рыбе (муксун, щокур), то здесь надо быть готовым, что этот продукт априори не может быть дешевым.

– На ваш взгляд, за чем покупатель идет в магазины региональной торговой сети?

– За тем, чего точно нет в федеральных сетях. И это касается не только продукции из Коми. Когда мы открывались в 2016 году, были ориентированы только на то, что производится в республике. Но таким образом нельзя закрыть всю продуктовую линейку, то есть за чем-то покупателю все равно пришлось бы идти в другой магазин. А это неудобно, люди предпочитают делать покупки в одном месте. Поэтому, чтобы у клиента была возможность набрать у нас полноценную продуктовую корзину, мы стали активно добавлять различные товары от производителей из других регионов, при этом мы стараемся уходить от тех позиций, которые можно найти в магазинах федеральных сетей. Ориентируемся на производителей натуральных, полезных продуктов. Поэтому у нас продаются сладости с кедровыми орешками из Сибири, лапша с натуральными овощными добавками из Новосибирска, мука цельнозерновая из Владимира и многое другое.

Кроме того, «Матö» как бренд очень часто участвует в различных межрегиональных выставках, ярмарках, представляя на них производителей Республики Коми. Играем презентационную роль, чтобы продвинуть нашу продукцию в других регионах, это одно из важных направлений нашей работы.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com

Потребительский кооператив «Региональная торговая сеть», в чьем управлении находятся магазины «Матö», создан в июне 2016 года по инициативе главы Коми Сергея Гапликова с целью развития потребительского рынка региона и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, относящихся к агропромышленному комплексу. Учредителями кооператива, призванного помочь малым предприятиям, выступили три крупных предприятия – «Сыктывкарский ЛВЗ», «Сыктывкарский хлебокомбинат» и «Сыктывкарский молочный завод».