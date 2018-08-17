«Нику» возглавил Дмитрий Шумихин

Новым главным тренером сыктывкарской баскетбольной команды «Ника» стал известный отечественный специалист Дмитрий Шумихин. С ноября 2017 года он входит в тренерский штаб женской сборной России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба БК «Ника».

В прошлом сезоне сыктывкарок тренировала Ольга Доронина. Под ее руководством команда не достигла поставленных руководством целей. А клубу нужно было стать чемпионом в суперлиге-1 и по спортивному принципу попасть в премьер-лигу (элитный дивизион женского баскетбола России). Руководство оставило Ольгу Доронину в структуре клуба, она продолжит работу в качестве ассистента главного тренера. Пока конкретных задач на предстоящий сезон перед новым тренером Дмитрием Шумихиным не поставили, но уже известно, что контракт с ним заключили долгосрочный. Из отпуска команда выходит 20 августа.

Ярослав СЕВРУК

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