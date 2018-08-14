Планы к юбилею Питирима Сорокина

В Коми готовятся отметить 130-летие со дня рождения выдающегося социолога, нашего земляка Питирима Сорокина. Вопросы подготовки к юбилею ученого обсудили на заседании рабочей группы у заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики Коми Натальи Михальченковой, сообщает пресс-служба главы региона.

– План юбилейных мероприятий утвержден, первые из них начнут реализовываться уже осенью. Якорным событием в 2019 году станет Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века». Уже сейчас мы отмечаем большой интерес к предстоящей конференции со стороны российских и зарубежных ученых, а также их заинтересованность в посещении мест, оказавших влияние на становление личности Сорокина, – рассказала Наталья Михальченкова.

В день рождения ученого, 4 февраля, пройдет День памяти Питирима Сорокина на Туръинской земле. В феврале состоятся традиционные Сорокинские чтения. В течение всего 2019 года будет организован ряд книжных и информационных выставок, презентаций сборников. Вспомнят Питирима Сорокина не только на его малой родине в селе Туръя Княжпогостского района, но и в усть-вымских селах Гам и Римья, где прошло детство ученого.

Кроме того, в юбилейный год планируются открытие офиса Международного центра социальных исследований имени ученого, создание научно-образовательной библиотеки, а также виртуального музея Питирима Сорокина. Сейчас ведется работа над оцифровкой научного наследия нашего земляка.

Напомним, глава Коми Сергей Гапликов поручил министерству национальной политики провести юбилейные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Питирима Сорокина, на достойном уровне. В мае была создана рабочая группа, которая занимается вопросами подготовки и проведения юбилея.

В настоящее время формируется состав оргкомитета международной конференции, в который уже согласились войти ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Лина ПЕРОВА