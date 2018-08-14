Пир спорта в День физкультурника

Традиционно по всей стране во вторую субботу августа отмечался День физкультурника. Основным местом проведения масштабного праздника в Сыктывкаре стал Кировский парк, где действовало 27 тематических спортивных площадок. Большую часть праздника посвятили комплексу ГТО.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, старт празднованию дали заместитель председателя Госсовета Коми Владимир Косов и министр спорта республики Николай Бережной. Они пожелали собравшимся спортивных побед и прочих жизненных свершений, а также наградили работников спортивной отрасли грамотами. Полсотни сыктывкарцев ушли в этот день с заслуженными знаками ГТО, причем 19 из них получили золотые. Ударным моментом открытия стало яркое шоу каратистов Коми, которые бодро выкрикивали японские боевые кличи, расшибая деревянные брусья и горящие предметы.

Одной из самых массовых была площадка, где шел турнир по стритболу «Оранжевый мяч». Там в формате «три на три» за победу бились двадцать команд. Участие в баталиях мог принять каждый любитель баскетбола. Кроме того, действовали такие площадки, как групповой фитнес, прыжки через нарты, настольный теннис, йога и многие другие. Впервые в Коми состоялись и соревнования по стритлифтингу. В этих необычных состязаниях требовалось пройти целую серию испытаний: подтягиваться и отжиматься с гирями разного веса.

На республиканском стадионе в этот день прошел праздник ГТО среди семейных команд. Перед горожанами и гостями столицы выступил коллектив спортивного танца «Очарование» под руководством Ольги Латышевой, а главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин провел для всех зарядку под знаменем акции «ГТО со звездой». Зарядившись бодростью и спортивным духом, участники приступили к состязаниям. Тестировать себя им пришлось в таких видах, как подтягивание, прыжок в длину с места, наклон, отжимание, пресс и бег на короткие и длинные дистанции. Участвовали команды из шести муниципалитетов республики: Инты, Сыктывкара, Усинска, Княжпогостского, Троицко-Печорского, Усть-Куломского районов. Первое места заняла семья Гришиных из Усинска.

На футбольном поле стадиона в бой вступили ветераны спортивного движения региона. Они сражались в футбольном турнире среди команд из Сыктывкара, Эжвинского района столицы Коми, Ухты, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Корткеросского районов. Победили эжвинцы, второе место завоевали футболисты Ухты, бронза досталась сыктывкарцам.

Ярослав СЕВРУК

Фото БНК