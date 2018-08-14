К службе в армии готовы

В субботу в Корткеросском районе прошли финальные испытания республиканского конкурса «Лучший призывник – 2018». Участвовали в нем представители всех муниципалитетов республики – каждый из них стал победителем отборочного тура в своем городе или районе. Конкурс проводится в Коми уже четвертый год подряд.

Вопреки распространенному заблуждению в смотре участвовали не только вчерашние школьники. Как сообщил начальник регионального центра по подготовке граждан РФ к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Дмитрий Алексеев, по условиям конкурса лучшим призывником может стать молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Сейчас в армию охотно идут выпускники высших учебных заведений, у дипломированных специалистов тоже есть шанс продемонстрировать свою допризывную подготовку. И они этим шансом воспользовались: первое и второе места заняли выпускники Сыктывкарского государственного университета.

Ежедневно конкурсантов тренировали ветераны боевых действий – представители военно-патриотических клубов Коми. Программа военной подготовки соответствовала программе подготовки специальных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и включала в себя испытания физической выносливости, ночные подъемы, занятия по различным видам подготовки, учебные стрельбы, вождение техники, преодоление полосы препятствий, марш-броски, политическую подготовку.

– Во время конкурса мы старались в полной мере воспроизвести условия военной службы, чтобы максимально подготовить ребят к армии. Стараемся подходить к участникам и с юмором, и со строгостью. Это как в обычной армии: где-то смешно, а где-то надо поработать, – отметил Дмитрий Алексеев.

Среди испытаний самым сложным для большинства оказалось тестирование по истории России – на все вопросы верно не ответил ни один из участников. Лучший показатель – 67 процентов правильных ответов. По мнению Дмитрия Алексеева, это говорит не о том, что у призывников недостаточно знаний, просто вопросы были очень сложные.

Все пять дней испытаний в Корткеросе участники жили в военно-полевых условиях – в большой многоместной палатке. Призывники высоко оценили созданные для них бытовые условия, но выше всяких похвал, как отметили будущие солдаты, было питание.

Корреспондентов «Республики» аэродром в Корткеросе встретил взрывами учебных гранат – призывники тренировались почти в боевых условиях. Видно было, что последние дни их многому научили: после крика «Граната!» участники конкурса падали на землю. Растерянно стоять во время одного из внезапных испытаний остались только журналисты: их и записали в условно получивших ранение.

К последнему дню конкурса выделились два явных лидера: Андрей Нор, выступавший за Сыктывкар, и Николай Габов, представлявший Корткеросский район. «Отцам-командирам» так сложно было определить лучшего, что утром, перед самым награждением, между двумя претендентами состоялся финальный поединок, в ходе которого они продемонстрировали военную и строевую подготовку.

Позже в личной беседе с корреспондентом «Республики» Андрей Нор и Николай Габов рассказали, что они не соперники, а друзья и однокурсники. Вместе получили профессию учителя ОБЖ и физкультуры в Сыктывкарском государственном университете. Одновременно узнали о конкурсе: Андрей стал лучшим в отборочном туре в Сыктывкаре, а Николай – в Корткеросском районе.

Каждый из «дуэлянтов» признался, что очень хочет заслужить звание «Лучший призывник», но соперничества между ними не возникло, и, как бы ни развивались события дальше, победит все равно дружба. Одной из наград для всех участников конкурса станет возможность выбрать род войск, в которых они хотят проходить службу, из числа тех квот, которые получает республика. Николай Габов намерен служить в морской пехоте или десантно-штурмовом батальоне. Андрей Нор – в ВДВ, десантно-штурмовом батальоне или войсках Росгвардии.

Звание лучшего призывника 2018 года было присуждено Николаю Габову, вторым стал Андрей Нор. На третьем месте – Владислав Лисненко из Ухты. Дипломы и ценные призы победителю и призерам вручил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов. Он пожелал призывникам успешно выполнить свой воинский долг, а победителю конкурса предложил после армии пойти на работу по профессии – в школу. Участники конкурса отметили, что пройденные испытания стали для них хорошей школой жизни, а возможность пожить армейской жизнью была тренировкой перед реальной службой в Вооруженных силах РФ.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА