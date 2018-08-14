Пенсионный вопрос предлагают вынести на референдум

В Коми создана региональная подгруппа инициативной группы Российской Федерации по вопросу, связанному с пенсионной реформой. 8 августа в Торгово-промышленной палате РК состоялось собрание, участие в котором приняли 117 граждан, проголосовавших за ее образование. А на следующий день избранные собранием уполномоченные представители подали в республиканский избирком ходатайство о регистрации региональной подгруппы с приложением всех необходимых документов.

Согласно федеральному конституционному закону о референдуме в Российской Федерации ходатайство незамедлительно было направлено в ЦИК РФ. Об этом сообщил председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

Вопрос на референдум, предлагаемый региональной подгруппой, сформулирован так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

В течение десяти дней Центризбирком должен рассмотреть заявленный вопрос на его соответствие требованиям федерального конституционного закона. В случае если ЦИК признает вопрос соответствующим требованиям, документы вернут в республиканский избирком, который должен завершить их проверку и не позднее чем на 15-й день со дня представления ходатайства принять решение либо о регистрации региональной подгруппы, либо об отказе в ее регистрации.

По данным на понедельник, ЦИК РФ признала соответствующими требованиям федерального конституционного закона уже пять вопросов, связанных с пенсионной реформой. Одна из инициатив принадлежит КПРФ, вторая – представителю «Справедливой России», третья – Всероссийскому союзу общественных организаций по работе с многодетными семьями. Четвертый и пятый вопросы предложены инициативными группами Вологодской и Нижегородской областей. Формулировки у всех схожие, но различаются, поэтому по каждому из вопросов принимается индивидуальное решение о его соответствии или несоответствии законодательству.

После регистрации хотя бы одной из региональных групп с определенным вопросом необходимо не менее чем в половине субъектов РФ (в 43-х субъектах) создать такие группы с точно таким же вопросом.

Самое же главное условие – вопрос на референдум должен быть один, поэтому уполномоченные представители региональных подгрупп должны будут собраться вместе, провести собрание и принять решение о создании единой инициативной группы по проведению референдума РФ с одним общим вопросом, оформив соответствующее ходатайство и представив его в ЦИК. Уже созданные инициативные группы придется расформировать. Центральная избирательная комиссия РФ проверит документы и, если все правильно, выдаст аттестационное свидетельство, после чего можно начать сбор подписей участников референдума в поддержку его проведения.

Необходимо будет собрать 2 миллиона подписей. Причем не более 50 тысяч подписей должно быть собрано в каждом субъекте РФ. Подписи могут собирать только члены инициативной группы.

45 дней дается на организацию этой процедуры. Затем подписи представляются в ЦИК РФ, она отбирает 20 процентов и осуществляет их сплошную проверку. Если будет выявлено более 5 процентов недействительных подписей, то инициатива не реализуется. Если все подписи верны, назначается референдум Российской Федерации.

–То есть при самом лучшем стечении обстоятельств для инициативных групп референдум не может быть назначен раньше чем на декабрь 2018 года – март 2019 года. Дождемся проверки нашего вопроса Центральной избирательной комиссией, скорее всего, это заседание состоится во вторник или в среду. Если вопрос от инициативной подгруппы Коми соответствует законодательству, это будет как минимум шестой утвержденный ЦИКом вопрос. И эти группы будут конкурировать по всей стране, пытаясь собрать 43 региональные подгруппы и перетянуть их на свою сторону, – пояснил председатель республиканского избиркома.

Как отметил Дмитрий Митюшев, собрать два миллиона подписей, чтобы они соответствовали необходимым параметрам, очень и очень сложно. Формальные ошибки возникают объективно. Для сравнения: на выборах президента РФ необходимо было собрать 500 тысяч подписей.

С большой вероятностью рассматриваемый сейчас Госдумой закон о повышении пенсионного возраста будет принят до референдума. Однако если референдум даст отрицательное заключение на этот закон, то закон подлежит отмене. Но есть процедурные моменты, в какой срок его должны привести в соответствие с волеизъявлением избирателей.

Председатель республиканского избиркома напомнил, что первый и единственный в Коми референдум состоялся в 1993 году и касался новой Конституции России. Этот всенародный опрос проходил в условиях временного законодательства. С тех пор проведение референдумов предлагалось, но до логического конца дело не доходило.

Галина ВЛАДИС

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