«Жемчужина Севера» презентует себя на ВДНХ

Ухта активно готовится к своему третьему участию в Выставке достижений отраслей народного хозяйства Коми «Достояние Севера». На портале администрации Ухты уже появилась информация о том, какой будет экспозиция «Жемчужины Севера».

Одной из изюминок ухтинского павильона на Коми ВДНХ станет экспозиция «рабочего места» градоначальника Александра Зерюнова, с именем которого связывают расцвет индустриальной столицы республики. Ключевой предмет интерьера 1970-х годов – стол – предоставлен Ухтинским государственным техническим университетом, а настроение эпохи создадут вещи из муниципального архива. Место за столом будет свободно для гостей.

Помимо фрагмента, который символизирует «золотой век» города, в выставочном павильоне Ухты будут представлены еще две эпохи: высадка геологической экспедиции в устье реки Чибью в 1929 году и будущее – проекты качественно нового благоустройства городской среды в партнерстве с крупными предприятиями. О ранней истории города посетителям расскажет «бывалый геолог» – в аутентичной обстановке домика первопроходцев гости смогут сфотографироваться и угоститься ухтинским квасом.

Центральной частью третьего фрагмента выбран велосипед – символ проектируемой велодорожки, первой в республике. Кроме того, в формате «фотосушки» здесь разместится информация и о других проектах благоустройства – многие из них будут обнародованы впервые. Вместе все эти элементы создадут у гостей представление о продолжающемся преображении города и участии в нем крупнейших предприятий.

Руководитель администрации Ухты Магомед Османов, который также готовится принять участие в выставке, ожидает, что павильон города снова привлечет внимание гостей:

– Очень правильно, что и прошлое, и будущее отражены в равной степени. Город, несмотря на трудности, развивается, это уже видят и чувствуют ухтинцы. Теперь мы намереваемся показать наши планы всей республике.

Лина ПЕРОВА

Фото mouhta.ru