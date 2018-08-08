Началось формирование нового состава Общественной палаты 

Седьмого августа Госсовет Коми официально опубликовал объявление о начале формирования Общественной палаты РК нового состава.

Как известно, по десять человек в состав ОП РК утверждают Государственный Совет и глава региона из числа кандидатур, предложенных зарегистрированными на территории республики НКО, в том числе региональными общественными объединениями. Затем утвержденные члены палаты выберут еще десять человек.

Вице-спикер Госсовета РК Валентина Жиделева подчеркнула, что членами Общественной палаты должны стать лидеры общественного мнения.

– Кандидаты в обязательном порядке должны быть делегированы общественными организациями. Это будет гарантом того, что в палату придут лидеры, конкретными делами заслужившие уважение жителей, – отметила вице-спикер.

Валентина Жиделева призвала некоммерческие организации и общественные объединения принять активное участие в выдвижении кандидатов.

– Общественная палата – авторитетный и эффективный институт. Каждая общественная организация создается для того, чтобы решать проблемы людей. Поэтому общественники, как никто другой, должны быть заинтересованы в том, чтобы их представители трудились на общее благо в составе Общественной палаты Коми, – подчеркнула заместитель председателя Госсовета РК.

Свои предложения по кандидатурам некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Республики Коми, могут направить в Государственный Совет в течение двадцати дней по адресу: 167000, Сыктывкар, улица Коммунистическая, 8.

Затем состоится заседание рабочей группы по определению кандидатур в состав Общественной палаты Коми от Госсовета РК. Окончательно список будет утвержден на заседании сессии регионального парламента в сентябре 2018 года.

Галина ВЛАДИС