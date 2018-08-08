Коми готовится к зиме

Глава региона Сергей Гапликов провел рабочее совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. С докладами выступили зампред правительства республики – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев, генеральный директор АО «Коми тепловая компания» Юрий Линчук и директор Коми филиала «Т Плюс» Олег Грошев, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Подготовка к зиме в филиалах АО «Коми тепловая компания» проводится в плановом порядке, доложил генеральный директор Юрий Линчук.

– Перед окончанием отопительного сезона мы провели оценку текущего состояния оборудования сетей. По результатам испытаний скорректировали программу подготовки к зиме. Основной упор сделали на объекты и оборудование, которые требуют особенно пристального внимания, – сообщил Юрий Линчук.

По состоянию на 6 августа 2018 года документально оформлена готовность 205 котельных (53 процента от 386 котельных).

План по созданию запаса угля для коммунальных котельных в районы с ограниченным сроком навигации выполнен полностью. Поставка угля для коммунальных котельных в целом выполнена на 98 процентов.

Во всех муниципальных образованиях проведены испытания тепловых сетей: испытано 88 процентов тепловых сетей, выдержали испытания 85 процентов.

В этом году запланировано к замене 40,03 километра тепловых сетей, 44,89 километра водопроводных сетей. Из них на данный момент заменено 39 и 35 процентов соответственно.

По словам директора Коми филиала «Т Плюс» Олега Грошева, подготовка к зиме объектов компании идет строго по графику, без отставаний и срывов. Ремонтная и инвестиционная программы филиала и ООО «Воркутинские ТЭЦ» на 2018 год будут выполнены в полном объеме и без задержек.

– В Воркуте работы сейчас направлены в большей степени на модернизацию оборудования, – рассказал Олег Грошев. – На ЦВК завершаем большую реконструкцию. Есть ряд трудностей, но все вопросы решаем в рабочем порядке. В сентябре, как планировали, объект будет готов к приемке газа. Оборудование сможет работать на двух видах топлива: газе и мазуте. Необходимый запас мазута сформирован.

Во всех городах присутствия филиала идет реконструкция тепловых сетей, на особом контроле находится вопрос благоустройства территорий после ремонтных работ. На эти цели компанией «Т Плюс» выделены дополнительные средства. На теплоисточниках продолжается обновление основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Всего в 2018 году на ремонт и модернизацию объектов «Т Плюс» в Коми, в том числе на газификацию ЦВК и ТЭЦ-2 Воркуты, будет направлено свыше 1,9 миллиарда рублей.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил Константину Лазареву, курирующему отрасль ЖКХ, держать вопросы подготовки к новому отопительному сезону на особом контроле.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru