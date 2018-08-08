Региональный авиаперевозчик обновит вертолетный парк

Модернизация транспортной инфраструктуры республики в рамках реализации указа президента России №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стала темой рабочего совещания по развитию региональных авиаперевозок, которое провел глава Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, в послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин поставил задачу – реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов страны, чтобы уже через шесть лет половина межрегиональных авиационных перевозок осуществлялась напрямую, минуя Москву. Вопросы транспортной доступности и состояния транспортной инфраструктуры для Республики Коми также являются стратегическими.

О деятельности регионального авиаперевозчика проинформировал генеральный директор АО «Комиавиатранс» Александр Пономарев. В частности, он сообщил, что один из вертолетов предприятия сейчас работает на севере Греции, неподалеку от города Александруполиса. Он задействован в тушении пожаров в горных районах.

Одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед руководством АО «Комиавиатранс», – это обновление вертолетного парка. В контексте этой темы участники совещания обсудили итоги рабочей поездки главы Коми в Бурятию, в ходе которой Сергей Гапликов посетил Улан-Удэнский авиационный завод и осмотрел новейшие образцы вертолетной техники.

На совещании обсуждались также вопросы развития инфраструктуры аэропортов Республики Коми. Напомним, при поддержке компании «Газпром» в Ухте завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, продолжается ремонт аэровокзала. С 1 августа Ухта принимает широкофюзеляжные самолеты с низкорасположенными двигателями.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru