День чипсана

4 августа в селе Черныш Прилузского района впервые прошел фестиваль исполнителей на народных духовых инструментах «Чипсан гӧгӧр чукӧртчам» («Соберемся вокруг чипсана»). Главными героинями праздника стали местные звезды из ансамбля «Чернышские чипсанистки», сдавшие в этот день очередной экзамен на подтверждение звания народного фольклорного коллектива.

Многоствольная флейта – чипсан – настоящий музыкальный символ Черныша. Играли на ней раньше и стар и млад, а после 2 августа по традиции начинали изготавливать новые чипсаны из стеблей гума – пустотелого тростника-дудника. Первый состав ансамбля собрала Маргарита Сердитова, в 1951 году она вышла замуж, свадьбу гуляли в Черныше, после с мужем остались в селе на период отпуска, и она решила попробовать собрать чипсанисток, игру которых не раз слушала, в ансамбль. Ходила по домам, уговаривала, многих женщин мужья не хотели отпускать. Все же хранительницы местных музыкальных традиций собрались, стали вспоминать старые песни, репетировать. Через некоторое время Маргарита Сердитова сама переехала в Черныш, стала там заведующей клубом, так что вся история «Чернышских чипсанисток» проходила на ее глазах и при ее активном участии.

За почти семьдесят лет существования состав коллектива уже многократно поменялся, но традицию игры на многоствольных флейтах, старинные песни и танцы здесь сохранили, передавая новым чипсанисткам.

По словам заведующей методическим отделом Прилузского межпоселенческого центра культуры и досуга Татьяны Вязовой, идея фестиваля «Чипсан гӧгӧр чукӧртчам» возникла из желания вывести «Чернышских чипсанисток» на новый уровень известности: если в районе есть такая музыкальная жемчужина – не грех ее и показать. Кроме того, такое мероприятие послужит развитию народной духовой музыки в Коми в целом, привлечет к ней внимание молодежи. Подали заявку на получение гранта главы Коми, идея была одобрена, на фестиваль выделили сто тысяч рублей. Организаторами выступили Центр культуры и досуга и районное управление культуры.

– К сожалению, исполнителей, специализирующихся исключительно на народных духовых инструментах, у нас в республике не так уж много, поэтому приглашали к нам всех «народников», которые захотят приехать, – рассказывает Татьяна Вязова. – Кроме «Чернышских чипсанисток» прибыли шесть прилузских коллективов, а также два фольклорных коллектива из Сыктывдинского района, хор ветеранов из Троицко-Печорского района, известный удорский волынщик Димитр Марчев. Приехало много зрителей – из села Объячево, других населенных пунктов. Мы, честно говоря, на такое количество и не надеялись. Были и уроженцы Черныша, которые сейчас живут в других местах, но, узнав о празднике, решили его посетить.

Хорошо известный в кругах поклонников коми песен народный артист республики Петр Шучалин провел для гостей фестиваля интерактивный концерт «Как на землю Коми музыка пришла», в ходе которого учил всех желающих игре на традиционных инструментах – зёльгане, тошкэдчане, сяргане и других. В финале Петр Шучалин исполнял песни под баян, а ученики ему поды-грывали.

Во второй части фестиваля «Чернышские чипсанистки» «сдавали экзамен» – показали новый концерт, по результатам которого члены республиканской экспертной комиссии, сотрудники республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации выносили решение по подтверждению звания «народный» для этого коллектива.

Затем перед гостями праздника выступили приезжие коллективы, каждому на выступление отводилось по 20 минут. А по завершении гостевого концерта всех желающих учили старинным танцам, бытовавшим в Прилузье. Старинные забавы постепенно перешли в более современный вариант – танцевальный марафон «Этно да ретро».

Во время фестиваля для детей и взрослых проводились различные мастер-классы, в том числе по изготовлению тех самых знаменитых чернышских чипсанов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com/pmckid