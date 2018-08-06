Тысяча и одна редкая книга

Старинные издания на разных языках собраны в коллекции Национальной библиотеки Коми

Винтажный атлас мира на французском языке, книги, вышедшие в гитлеровской Германии, пожизненные издания Редьярда Киплинга и Вальтера Скотта – все это можно увидеть в коллекции редких изданий на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми. Уникальные книги являются частью культурного наследия республики, бережно хранятся, и читатели их видят нечасто. На дом эти книги, конечно, не выдают. Для корреспондента «Республики» библиотекари их достали из подвального книгохранилища и рассказали их истории.

Коллекция редких иностранных изданий начала складываться около века назад. Тогда, после революции, в фонды Усть-Сысольской уездной общественной библиотеки были переданы книжные собрания национализированных помещичьих усадеб, библиотек училищ Усть-Сысольска, а также книги Усть-Вымской зырянской учительской семинарии. Неудивительно, что сейчас в коллекции много дореволюционных учебников по разным иностранным языкам.

Шестьдесят лет назад, после того как «Ленинка» въехала в новое здание, в библиотеку поступила часть книг из Коми областного музея (нынешнего Национального музея Коми). После этого коллекция уже практически не пополнялась. Добавим, что в редком фонде «иностранного» отдела собираются и хранятся все антикварные издания, вышедшие в свет до 1945 года включительно. Сейчас здесь уже более тысячи книг на двадцати разных языках мира. Это художественные произведения и периодика, карты и атласы, художественные альбомы, изданные как в России, так и за рубежом. Есть литература по естественным, техническим, историческим, сельскохозяйственным наукам. Также представлены филология, религия и искусство.

Неразрезанные страницы

Как рассказала «Республике» ведущий библиотекарь отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Коми Надежда Ануфриева, самым старым изданием в этой коллекции, чью дату выпуска можно определить точно, является одна из частей многотомного издания швейцарского математика и путешественника Иоганна Бернулли III (1744-1807) – «Краткое описание путешествий». Третьим Иоганна Бернулли называют потому, что точно так же звали его отца и деда. В Национальной библиотеке находятся с восьмого по четырнадцатый тома его путевых заметок, изданных в Германии на немецком языке в конце XVIII века. Восьмой том собрания 1782 года выпуска, посвященный путешествию по Норвегии, Дании, Нидерландам и Франции, является самым ранним изданием в коллекции. Все тома в оригинальном издательском мягком переплете в достаточно хорошем состоянии. Но самое удивительное то, что у этих томов до сих пор не разрезаны ветхие страницы, и они все еще ждут своего читателя. Как и когда они оказались в уездном Усть-Сысольске, история умалчивает.

– Это издание, как и все книги, появившиеся до 1830 года, относится к так называемым старопечатным, – пояснила Надежда Ануфриева. – Сейчас в коллекции редких изданий на иностранных языках насчитывается пятнадцать таких изданий. Все они имеют особое историческое, научное и культурное значение.

К старопечатным книгам относится, в частности, «Грамматика греческого языка», учебник архимандрита Варлаама Лащевского (1704-1744), ректора Московской славяно-греко-латинской академии. Учебник был издан в 1829 году в типографии Святейшего Московского синода на латинском языке, и помимо прочих в нем есть рукописная надпись о его принадлежности библиотеке Яренского духовного училища и уже более поздний штамп библиотеки Усть-Сысольского духовного училища. «Грамматика греческого языка» на сегодня по праву может считаться самым старым учебником иностранного языка в библиотеке. Вообще же учебников и словарей здесь много. Есть изданный в 1938 году русско-цыганский словарь, краткий курс японского языка для военных (1941 год), «Самоучитель японского разговорного языка», изданный преподавателем этого языка при Санкт-Петербургском университете Юсибуми Куроно в 1911 году, и так далее.

Также среди старопечатных книг был обнаружен единственный, одиннадцатый том «Универсальной географии», посвященный Германии, его автор – немецкий педагог и географ Антон Фридрих Бюшинг (1724-1793). Книга была издана в Страсбурге в переводе на французский язык, и для того чтобы определить год ее выхода в свет, необходимо быть знатоком не только французского языка, но и французской истории. Дело в том, что, как указано на титульном листе, книгу издали во второй год Французской республики. Имеется в виду Первая французская республика, и вторым ее годом считался период с 22 сентября 1793 по 22 сентября 1794 года. Значит, тогда книга и была напечатана.

Собрание старопечатных книг – это своего рода одна из нескольких маленьких подколлекций, входящих в фонд редких изданий на иностранных языках Национальной библиотеки. Кроме него можно выделить коллекцию финно-угорской литературы, включающую издания о Коми крае, собрание учебников и учебных пособий по иностранным языкам, коллекцию религиозной литературы, очень ценное собрание художественной литературы зарубежных и русских авторов. Одна из редких книг, посвященных истории и культуре коми народа, – это вышедшее в 1900 году в Париже переведенное на французский язык исследование Александра Красова «Жизнь, обычаи и государственная экономика зырянского народа».

При осмотре полок редкого фонда замечаешь, что большинство книг здесь на немецком языке. Второй по популярности язык – французский. А вот англоязычных изданий немного. В позапрошлом столетии язык Шекспира не имел столь массового распространения, как сейчас.

Пожизненные труды

В коллекции зарубежной литературы особый интерес представляют издания, которые вышли в свет еще при жизни их авторов. Среди них шесть томов из двадцатитомной серии «Ругон-Маккары» французского писателя Эмиля Золя, напечатанные в конце XIX века, а также его романы «Труд» и «Лурд».

На английском языке – это изданные в Лейпциге при жизни автора романы Чарльза Диккенса «Наш общий друг» и «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт», произведения Марка Твена «Детектив с двойным прицелом» и первый том «Личных воспоминаний о Жанне д’Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря». Редьярд Киплинг представлен тремя прижизненными изданиями: романом «Ким», сборником «Пути и открытия», а также книгой, вышедшей на польском языке под названием «Под индийским небом». Но самым ценным среди всего собрания прижизненной литературы по праву является роман сэра Вальтера Скотта (1771-1832) «Айвенго», вышедший в свет за год до смерти автора в Париже на английском языке. Кстати, в первых русских переводах роман называли «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов».

Знатокам немецкого языка будет интересно прижизненное издание Генриха Манна (1871-1950) «Зрелые годы короля Генриха IV», выпущенное в свет в Киеве в 1938 году. Есть в библиотеке «Слово о полку Игореве» на древнерусском языке, напечатанное в 1895 году в Германии. Книга содержит подробные комментарии на немецком языке.

Рукописи Ленина и Сталина

Большой интерес у посетителей отдела, для которых проводятся обзоры книг из редкого фонда, вызывает советское издание 1939 года под названием «Маркс. Энгельс. Ленин. Сталин». Это сборник факсимильных копий рукописных текстов писем и статей известных политических деятелей СССР и Германии с их переводами на английский язык. Среди них, в частности, статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», «Письмо президенту Линкольну», составленное Марксом, и послание Сталина к первой годовщине смерти Ленина.

В этом же ряду изданий стоит книга «Пойте с нами», представляющая собой сборник советских и французских патриотических песен, вышедший в свет в 1945 году в Москве. Интересна она тем, что музыкальные произведения СССР переведены в ней на французский язык, и, таким образом, французы могли петь советские песни на своем языке. В песеннике есть «Сулико», «Священная война», «Вечер на рейде», «Гимн СССР» и даже «Кантата о Сталине».

– Все книги в фонде редких изданий имеют огромную ценность, и прежде всего с исторической точки зрения, – отметила Надежда Ануфриева. – На большинстве книг есть владельческие записи, пометки авторов и читателей, штампы различных библиотек и организаций.

Немецкая жизнь и питание военных рабочих

Одно из интересных изданий в библиотеке – «Специальное питание военных рабочих в контексте военной экономики 1914-1918 годов». Она была напечатана готическим шрифтом в Германии в эпоху правления Гитлера, что подтверждает указанный на ней год выпуска – 1936.

Примечательно и то, что на книге стоит красная гербовая печать с изображением орла и надписью на немецком языке «Библиотека Рейхсархива». Книга с такими особенностями является поистине уникальной, и, судя по всему, в СССР она попала не по культурному обмену, а как военный трофей. Правда, сложно представить солдата, который польстился на столь специфическое издание без картинок.

В Германии же в 1934 году была издана книга под названием «Картины немецкой культуры. Немецкая жизнь за пять веков». В ней особую ценность представляют шикарные цветные иллюстрации, а их около четырехсот, размером 7 на 8 сантиметров, каждая из которых по отдельности приклеена на страницы книги. Все они демонстрируют различные этапы истории Германии с 1400 по 1900 год.

Среди картографических материалов фонда большой популярностью пользуется «Атлас мира» на французском языке 1881 года выпуска. Он вышел в свет в Германии, в нем, помимо существующих в наше время стран, можно найти государства, которых уже нет, такие как Османская империя, Австро-Венгерская монархия, Дунайские княжества. В атласе отдельно выделена европейская часть России, включавшая в то время Польшу и Финляндию. Есть в нем и Усть-Сысольск.

– В фонде редких изданий на иностранных языках много чрезвычайно интересного, но, к сожалению, еще мало изученного, – завершила краткий экскурс по книгохранилищу Надежда Ануфриева. – Коллекция до сих пор ежегодно пополняется новыми изданиями прошлых веков, в основном за счет даров частных лиц, и цель Национальной библиотеки Республики Коми – сохранить эти ценные произведения печати, сделать их доступными для всех заинтересованных пользователей.

Артур АРТЕЕВ

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