Хоккеисты встали на лед

Сотрудники СМИ побывали на тренировке «Строителя»

Сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» официально вышел из отпуска еще в начале июля. Однако к тренировкам на льду команда приступила лишь на прошлой неделе. Одно из занятий прошло в открытом для СМИ режиме. Журналисты не только посмотрели тренировочный процесс, но и пообщались с новичками и главным тренером Павлом Францем.

Помимо журналистов на ледовой арене «Северная Олимпия» была и группа верных болельщиков команды. Фанаты внимательно наблюдали за любимцами с трибуны, обменивались мнениями о том, как сложится предстоящий сезон и насколько оправданными были кадровые перестановки. Покинули клуб Сергей Елфимов, Роман Бояринцев и Ренат Зиганшин, на освободившиеся места пригласили двух новых хоккеистов. Как отметил главный тренер команды, поиск третьего игрока продолжается. Ставку руководство делает на молодых и перспективных ребят. Журналистам удалось пообщаться с двумя новобранцами прямо во время традиционной раскатки. Алексей Башарымов играл за «Саяны» из Абакана и стал одним из лучших бомбардиров прошлого сезона в высшей лиге. Но в следующем сезоне 24-летнему полузащитнику предстоит играть в суперлиге.

– Условиями в Сыктывкаре доволен, готов работать и заряжен на достижение самых высоких целей в составе «Строителя», – сказал Алексей Башарымов.

Другой новичок – 21-летний полузащитник Артем Зимин – выступал ранее за московское «Динамо». Он также решительно настроен. Оба хоккеиста подчеркивали, что приняли предложение усилить «Строитель» во многом из-за возможности поработать с шестикратным чемпионом мира и одним из лучших защитников в истории бенди Павлом Францем. Последний во время занятия уделял особое внимание культуре паса, однажды даже довольно жестко высказал игрокам по этому поводу претензии:

– Вы же в суперлиге играете, мужики! Контролируйте силу паса, ну что мне еще такие азы объяснять? – обратился он к собравшимся вокруг хоккеистам. – Делайте так, чтобы партнеру было удобно, при передаче сделайте хотя бы шаг навстречу. Если отдали пас абы как, то считайте, что мяч потерян.

Общаясь с представителями СМИ, наставник «Строителя» отметил, что на первых занятиях бросалось в глаза, как игроки соскучились по работе на льду, действовали на высоких скоростях, но, начав входить в трудовой ритм, поумерили пыл:

– Стали уже немножко контролировать силы, а вообще, первая неделя – подготовительная, втягивающая в рабочий процесс. Пока тренируемся в щадящем режиме: вспоминаем, как кататься на коньках, как работать с клюшкой, отдавать передачи. До этого много внимания уделяли физподготовке, занимались на «земле», а «земля» и лед – разные вещи.

Тренер отметил, что молодые воспитанники «Строителя» радуют хорошей работой на сборах. К занятиям привлекли воспитанников сыктывкарской ДЮСШ Павла Арзубова, Андрея Куликова и вратаря Макара Екишева, который в прошлом году уехал учиться в Казань, но вернулся в родной «Строитель». Он будет совмещать спорт и учебу.

Ранее, отвечая на вопрос о финансовом благополучии клуба, директор команды Константин Агафонов говорил, что благодаря поддержке руководства Коми для развития хоккея с мячом созданы все условия и «Строитель» не испытывает никаких проблем. В таких условиях хоккеистам остается лишь доказывать состоятельность на льду, ведь первый сезон в элитном дивизионе после почти десятилетнего перерыва оказался тяжелым – клуб занял предпоследнее место. Цели на очередной сезон пока не определены, но Павел Франц выразил уверенность в том, что будет легче, ведь игроки притерлись друг к другу и готовы выходить на качественно новый уровень.

В сентябре «Строитель» отправится на сборы в Ульяновск, где начнет подготовку к первому этапу Кубка России. Групповой этап турнира пройдет с 19 по 27 сентября.

Ярослав СЕВРУК

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ХК «Строитель» запустил проект «Диалог».Как сообщает пресс-служба «Строителя», проект «Диалог» направлен на выстраивание постоянного контакта с болельщиками клуба. Почитателям русского хоккея будут регулярно предлагать самим выбрать игрока или представителя административно-тренерского штаба команды для интервью, а также сформулировать вопросы. Выборы кандидатур для «народного интервью» будут проходить в соцсети «ВКонтакте» (в официальной группе клуба vk.com/stroitelsyktyvkar), вопросы можно присылать на почту saint9bayern@gmail.com. Автора лучшего вопроса, которого определит интервьюируемый, ждет приз. Героем первого интервью станет полузащитник Никита Свиридов. Вопросы с пометкой «Никите Свиридову» принимаются до 10 августа.