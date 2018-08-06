Школа ответственного родительства

Принять в семью ребенка-сироту – дело благородное и очень ответственное. И даже опыт воспитания собственных детей подчас не гарантирует того, что в отношениях с приемным ребенком удастся избежать серьезных проблем. Максимально смягчить процесс вхождения ребенка в новую семью и правильно выстроить детско-родительские отношения призвана Школа приемных родителей, которая действует в отделении помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара.

В этом отделении работает целая служба сопровождения приемных семей, а Школа приемных родителей является лишь частью программы этой службы. Все усилия специалистов – социальных работников, психологов, юриста – направлены на то, чтобы при первых же признаках неблагополучия прийти на помощь семье, предотвратить или правильно разрешить конфликт, участником которого является приемный ребенок.

Специалисты службы сопровождения подключаются к работе уже на стадии зарождения желания взрослых взять в семью осиротевшего ребенка. После того как потенциальные приемные родители приходят в отдел опеки с намерением стать замещающим родителем, специалисты службы сопровождения выходят с патронажем в семью, чтобы посмотреть, в каких условиях будет жить ребенок, пообщаться со всеми членами его будущей семьи, выявить проблемные места и в дальнейшем работать над этим.

Поскольку не все семьи в состоянии обеспечить своих детей всем необходимым, в отделении организован сбор вещей для таких семей. Молодые мамы, чьи дети уже подросли, приносят сюда коляски, детские вещи и обувь, игрушки и канцелярские принадлежности.

Школа приемных родителей – это, можно сказать, первый класс общеобразовательной школы по изучению ответственного родительства. Из-за вечной занятости не все, конечно, радуются такой вот бесплатной возможности пополнить свой багаж знаниями психологических особенностей детей и умением правильно строить с ними отношения. На предложение пройти психологическую диагностику, выявляющую особенности характера и мотивацию, приемные родители зачастую отвечают: «Да какие у меня проблемы? Нет у меня никаких психологических проблем!» И тем не менее без этой необходимой процедуры и дальнейшей учебы в Школе приемных родителей ребенка-сироту в семью не отдадут.

– Диагностика многое дает, она выявляет личностные особенности, о которых человек мог даже не подозревать, – рассказывает психолог отделения Яна Мальчина. – Благодаря специальным методикам мы выявляем возможные риски и уже на основе этого даем рекомендации потенциальным кандидатам, спрашиваем его: «Вы готовы работать над собой в этом?» Если он готов, то мы рекомендуем опекунство. Но если рисков много, опекунство откладываем.

Психологическая диагностика – процесс длительный и энергозатратный. Обычно длится она в течение шести-восьми встреч. Потом идет встреча с членами будущей семьи, беседа с ними, чтобы понять, что за атмосфера царит в семье, как там воспитывают собственных детей. Если остальные члены семьи не согласны принять ребенка, в опекунстве заявителю отказывают. Например, жена после смерти своей сестры хочет взять племянника, а муж против. В таком случае заявителю отказывают либо откладывают опекунство до момента, когда семья придет к консенсусу в этом вопросе. Это уже апробированные методики. И это очень важно, потому что опекунский ребенок попадает в стрессовую ситуацию, и нужно максимально снизить для него дополнительный стресс. Ведь у ребенка может быть повышенная тревожность, например, в случае, когда он потерял маму и попадает в чужую семью. Даже если это семья родственников, для ребенка это все равно шок.

В Школу приемных родителей приходят уже те, кто успешно прошел диагностику. Поскольку все взрослые – люди занятые, Школа приемных родителей предполагает углубленный и краткосрочный курсы. Краткосрочный курс рассчитан на недельное обучение, с понедельника по пятницу с утра до вечера. Углубленный – два с половиной месяца, занятия два раза в неделю по два часа в вечернее время. Без прохождения курса этих занятий и получения свидетельства об окончании ребенка приемным родителям не дадут.

Кандидатов на опекунство знакомят с основными запросами и потребностями детей, которые воспитывались в интернате. Им рассказывают о тайне усыновления, когда можно рассказать ребенку, что он неродной. В школе предусмотрены многочисленные психологические тренинги. По завершении этого курса проходит итоговое тестирование на усвоение программы. Если приемные родители успешно прошли итоговое тестирование, им вручается свидетельство об окончании курса.

Приемную семью не оставляют без внимания и поддержки и после того, как все предшествующие процедуры были пройдены. Ведь вхождение ребенка в новую семью – это только начало большого пути. Ни для кого не секрет, что даже с кровными детьми возникает масса проблем в процессе их роста и взросления. А с приемным ребенком те же самые проблемы могут быть острее. Поэтому при отделении действует клуб выходного дня, куда приходят и родители, и дети. Для взрослых занятия клуба обычно проходят в форме семинара и посвящены какой-то психологической семейной проблеме. Чаще всего родители обращаются к психологу по поводу низкой учебной мотивации ребенка, гиперактивности детей, психосексуальных проблем, трудностей подросткового возраста и так далее.

Пока взрослые общаются с психологом, обсуждают серьезные вопросы и делятся своим родительским опытом, дети тоже проводят время с пользой. Малышей специалисты отделения вовлекают в разные игры, а для ребят постарше работает группа социальной реабилитации несовершеннолетних, где проходят различные занятия по профилактике употребления психоактивных веществ, организации здорового образа жизни, детские тренинги на сплочение коллектива.

– Все занятия для детей направлены в первую очередь на их успешную социализацию. На специальных тренингах мы помогаем им разрешать конфликты, развиваем коммуникативные навыки, – говорит Яна Мальчина. – Большую помощь в организации мероприятий для детей нам оказывают библиотеки и музеи города. Для своих подопечных мы организуем походы в кинотеатры, недавно побывали с экскурсией в контактном зоопарке. Однако, несмотря на то что наше отделение специализируется на поддержке приемных и опекунских семей, мы оказываем помощь всем семьям, нуждающимся в психологической помощи. Найти нас можно по адресу: Сыктывкар, улица Морозова, дом 158.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено отделением помощи замещающим семьям