Современные лифты на смену старым

В многоквартирных домах Коми по программе капремонта устанавливается современное лифтовое оборудование. В текущем году будет отремонтировано и заменено 46 лифтов.

На днях завершен капитальный ремонт лифтового оборудования в доме №38 по проспекту Бумажников в Эжвинском районе Сыктывкара. Четырехподъездная девятиэтажка введена в эксплуатацию в 1987 году. За 30-летний срок службы лифты морально устарели и износились. Поэтому было принято решение об установке современного оборудования в рамках программы капитального ремонта.

Новые лифты обладают современными характеристиками. Если прежнее оборудование управлялось при помощи реле, то новые лифты регулируются цифровыми технологиями. Аналоговый дисплей на первом этаже информирует о местонахождении кабины. Грузоподъемность увеличилась с 320 до 400 килограмм. Теперь кабина лифта может безопасно перевозить до пяти человек. Скорость движения новых лифтов также значительно выше, чем у прежних. Новое лифтовое оборудование имеет пониженный класс энергопотребления. Кабины движутся почти бесшумно.

Также за последние дни были введены в эксплуатацию после капитального ремонта 20 лифтов в Ухте по адресам: улица Сенюкова, 16, Машиностроителей, 5, Ленина, 40 и 65, Куратова, 2.

Всего за период действия программы необходимо отремонтировать 1772 лифта. Ориентировочная стоимость этих работ – свыше двух миллиардов рублей. За период реализации программы с 2014 по 2017 годы был заменен 91 лифт. По краткосрочному плану на 2018-2020 годы планируется замена еще 150 лифтов.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы МинЖКХ Коми