В Прилузье обновили мост через Нюлу

В Прилузском районе отремонтирован мост через речку Нюла. Деревянная переправа была единственной связью с «большой землей» для жителей деревни Мишаково. Когда этот мост обветшал, по словам местных жителей, в мае прошлого года на него просто повесили знак запрета проезда, а больше никаких действий не предпринимали.

Историю о том, как удалось добиться решения проблемы, подробно рассказала на своей странице «ВКонтакте» местная активистка, председатель ТОС «Луза», член Общественной палаты Коми Алла Незгода. Она выложила видеролики с описанием истории вопроса, с комментариями местных жителей, видами деревни, и, наконец – съемку нового моста.

Жителей в деревне Мишаково немного, но среди них есть пожилые люди, инвалиды, которым необходима помощь. Закрытый мост означал, что ни соцработник, ни дети к своим престарелым родителям не доберутся. И продукты в деревню тоже не доставить. Кроме того, на той же стороне речки Нюлы расположено старое кладбище, куда в памятные дни приезжают жители района и из-за его пределов, чтобы навестить могилы близких.

Летом 2017 года жители деревни Мишаково и села Занулье обратились в Общественную палату Коми, с просьбой помочь в решении вопроса. В августе прошлого года мост укрепили, ограничив, впрочем, проезд по нему для транспорта более 3,5 тонн весом, а в ответе на запрос Палаты администрация района пообещала, что в 2018-м мост будет отремонтирован. Несколько дней назад работы завершились.

«Участок непростой, но мост добротный, хорошо укреплен и построен буквально заново», — написала на своей странице Алла Незгода, осмотрев переправу.

Сейчас, по ее словам, местными властями ведутся переговоры с предприятием «Лузалес» о помощи по грейдерованию дороги до деревни Мишаково. В прошлом году эту дорогу не приводили в порядок, поскольку боялись пускать технику по аварийному мосту.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы администрации Прилузского района