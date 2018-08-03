Этап регистрации кандидатов подходит к концу

Предстоящее воскресенье, 5 августа – последний день этапа регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госсовета Коми VI созыва.

Как сообщили в республиканском избиркоме, на данный момент по Академическому округу №2 регистрацию успешно прошли выдвиженцы четырех партий: Виктор Воробьев («Справедливая Россия»), Михаил Гобанов (ЛДПР), Сергей Усачев («Единая Россия») и Станислав Штралер (КПРФ).

А вот самовыдвиженцу Анатолию Мишарину и выдвинутому «Трудовой партией России» Игорю Сафронову в регистрации отказано – они не смогли представить в избирком все необходимые документы.

По Ираёльскому избирательному округу №10, охватывающему Сосногорск с подчиненной ему территорией и Ижемский район, окружная избирательная комиссия зарегистрировала троих кандидатов: Николая Шаталова, выдвинутого «Справедливой Россией», Ивана Филипченко (ЛДПР) и Анатолия Терентьева (КПРФ).

Представители четырех политических партий получили удостоверения о регистрации кандидатами по Печорскому округу №8: Марина Карельская («Единая Россия»), Геннадий Коньков («Справедливая Россия»), Муслим Магомедов (КПРФ) и Виктор Олейник (ЛДПР).

В эти же дни проходит этап регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, которые 9 сентября пройдут на территориях Вуктыла, Усинска, Ухты, Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского, Печорского, Прилузского, Сосногорского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского и Усть-Цилемского районов. В целом на этих выборах будут замещаться одна выборная должность и 66 депутатских мандатов в представительные органы муниципальных образований.

По данным республиканского избиркома, в местные советы выдвинулось 157 кандидатов. Из них 30 – самовыдвиженцы, 127 человек выдвинуты шестью политическими партиями. Лидирует традиционно «Единая Россия» – 65 кандидатов. От ЛДПР выдвинуто 33 представителя, 14 – от «Справедливой России», 13 – от КПРФ, по одному кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» и «Партии возрождения России». На данный момент зарегистрировано 106 кандидатов, в том числе 13 самовыдвиженцев.

Регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления продлится до 10 августа.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА