22 августа в Сыктывкаре сразятся профессиональные команды пиротехников 

Грандиозный фестиваль пиротехнического искусства «Огни Республики» организует мэрия Сыктывкара в рамках празднования Дня Республики Коми. Мероприятие проводится за счёт средств гранта главы региона на проведение торжественных мероприятий по случаю 97-летия со дня образования региона.



В фестивале примут участие пять команд: «Пиротехнические дворы Петергофа», «Арт-студия «Пиромагия» из Костромы, «Пиро-класс» из Протвино Московской области, пиротехнический театр «Волжские салюты» из Самары и команда предприятия «Пироком» из столицы Коми. Жеребьевка участников состоится 18 августа в 21:00 в ходе концерта звёзд в Эжве.

Сам фестиваль начнётся 22 августа в 20:30. Запуск залпов будет происходить с берега реки Сысола со стороны Заречья, поэтому лучшей площадкой для обзора станет городская набережная. Команды поочерёдно представят жителям и гостям праздничного Сыктывкара свои конкурсные показы. Между залпами зрителей ожидает праздничная программа.

После финального залпа начнётся процедура определения победителя фестиваля. Примечательно, что оценивать мастеров огненных представлений будет не только компетентное жюри, но и зрители посредством SMS голосования.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов подчеркнул, что такое мероприятие проводится впервые в Сыктывкаре и Республике Коми.

— Фейерверк — это всегда действительно красивое и завораживающее зрелище. Уверен, что жители и гости столицы нашей республики надолго запомнят фестиваль, целиком и полностью посвящённый этому виду огненных представлений, — отметил Валерий Козлов, выразив слова благодарности Сергею Гапликову за поддержку проведения данного мероприятия.