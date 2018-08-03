В Сыктывкаре завершаются работы по благоустройству улицы Кирова 

Речь идёт о части улицы, примыкающей к одноимённому парку, на участке от улицы Бабушкина до улицы Горького. Здесь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроили «карманы» для новых скамеек и урн, а также установили новые уличные светильники торшерного типа.



Сейчас подрядчики заканчивают установку 30 новых скамеек с кованными элементами, их размещают по обе стороны улицы, в том числе в 15 новых «карманах». Возле каждой скамейки расположатся по новой урне. Улицу осветят 36 фонарей торшерного типа, проводка которых спрятана под землю.